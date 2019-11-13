Hayat 10 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı Uzunluğu 20 santimetre
GENEL SAĞLIK

10 yıl boyunca yediği saçları ameliyatla midesinden çıkarıldı: Uzunluğu 20 santimetre

Rusya’da 10 yıl boyunca saçlarını yiyen kadının midesinden uzunluğu 20 santimetre çapı ise 15 santimetre olan bir saç kütlesi çıkarıldı. 30 yaşındaki kadının üniversite eğitiminde yaşadığı stres nedeniyle böyle bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.
Kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

Tıptaki adı Trakifoji olan ve halk dilinde ’saç yeme’ olarak bilinen hastalığa yakalanan 30 yaşındaki bir kadın ameliyat edilerek midesinden büyük bir saç kütlesi çıkarıldı.

12 yaşındaki çocuğunun midesinden 3 kiloya yakın saç ve sakız çıktı
HAYAT
12 yaşındaki çocuğunun midesinden 3 kiloya yakın saç ve sakız çıktı

Uzunluğu 20 santimetre

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Psikiyatri Hastanesinde yapılan ameliyatla ilgili bilgi veren Doktor Nikolay Matveev, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Saç yeme hastalığına 10 yıl önce yakalanan hastanın bu süre zarfında midesinde keçe şeklinde büyük bir saç kütlesi oluşmuş. Ameliyat endoskopi ve cerrahi operasyonla gerçekleşirken kütle farklı bölgelerden açılan deliklerden çıkarıldı. Kütle haline gelen saçların uzunluğu 20 santimetreyi geçerken çapı 15 santimetreyi bulmuş.”

30 yaşındaki kadının üniversite eğitiminde yaşadığı stres nedeniyle böyle bir hastalığa yakalandığı belirtildi.

Hastalık ölüme bile götürebiliyor

Hastanın ismi açıklanmazken ameliyatla ilgili bilgi veren hastane başhekimi Boris Belozerov ise hastalığın ölüme yol açabileceğini söyleyerek “Saçlar keratinden oluştuğu için midede öğütülemiyor. Bu nedenle zamanla kütle haline gelip insanı ölüme götürebiliyor. Bu nedenle hastalığa zamanda müdahale edilmesi gerekir” diyerek bu yönde rahatsızlığı bulunanları uyardı.

Ameliyatın zorlu geçtiğine işaret eden Başhekim Belozerov, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yakın zamanda taburcu edileceğini ifade etti.

İlim ve irfan kalesi

İlim ve irfan kalesi

Mehmet Zahit Kotku, vefatının 39'uncu yılında dualarla anılıyor.
Körfezde yumuşama dönemi

Körfez'de yumuşama dönemi

Gerilimi azaltabilecek adımlar atılmaya başlandı.
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor

Kurala uymayan araç sahiplerine 625 TL ceza kesilecek.
Kiracıdan<br>kiralık daire!

Kiracıdan
kiralık daire!

Günlük 750 TL'yi duyan ilan vermeye başladı.
Suriye'de ele geçirdik

Suriye'de ele geçirdik

​Bakan Soylu, DEAŞ'ın önemli bir adamının yakalandığını açıkladı.
'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

'Kaynatamın yanında çocuklarımı kucağıma almadım'

​92 yaşındaki Yomralı Mustafa Amca bir asra yaklaşan ömrünü anlattı.

Eylemleri alevlendirecek sözler

Eylemleri alevlendirecek sözler

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan 'beğenmiyorsanız gidin' mesajı.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Ameliyatla midesinden çıkarıldı

Ameliyatla midesinden çıkarıldı

​10 yıl boyunca yediği saçlar 20 santim uzunluğa ulaştı.

Venedik sular altında

Venedik sular altında

​Kentte son 53 yılın en yüksek gelgiti yaşanıyor.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Çatıya çıktı

Çatıya çıktı

​Yaylaya villa yaptıranların yıkımı engelleme çabası.
Kıran-6 <br>operasyonu başladı

Kıran-6
operasyonu başladı

Van, Hakkari, Şırnak'ta 2 bin 360 personel harekata katılıyor.
Tartışmaya açmak <br>Türkiye'ye haksızlık

Tartışmaya açmak
Türkiye'ye haksızlık

Bahçeli'den Erdoğan'ın ABD ziyaretine ilişkin önemli açıklama.
İşe geri<br>dönüş müjdesi

İşe geri
dönüş müjdesi

​Sözleşmesi feshedilen personel için karar çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.