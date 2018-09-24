Hayat 100 bin böcek toplayıp müze kurdular
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100 bin böcek toplayıp müze kurdular

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencileri 10 yılda topladıkları 100 bin böcekle "Böcek Müzesi" yaptılar. Öğretim üyelerinin ve öğrencilerin uzun yıllar süren çalışmaları sonucunda kurulan müzede Türkiye’nin her yerinden toplanan binlerce tür böcek yer alıyor.

Haber Merkezi IHA
Sürekli yeni tür böceklerin eklendiği Böcek Müzesinin daha da geliştirilerek halkın ziyaretine açılması planlanıyor.
Sürekli yeni tür böceklerin eklendiği Böcek Müzesinin daha da geliştirilerek halkın ziyaretine açılması planlanıyor.

"Böcek Müzesi" için toplanan böcekler önce entomoloji laboratuvarında incelenip sınıflandırıldıktan sonra daha sonra müzedeki korumalı raflarda yerini alıyor. İçerisinde ilginç türlerinde yer aldığı böcekler öğrencilerin araştırmalarına ışık tutuyor.

AA

Halkın ziyaretine açılacak

Müze hakkında bilgi veren OMÜ Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi İslam Saruhan, "Bizim araştırmalarımız sırasında ve öğrencilerimizin de kendi memleketlerinden topladığı böcekleri buraya getiriyoruz. Türkiye’nin her yerinden bu böcekleri topluyoruz. Müzemizi her geçen gün geliştiriyoruz. Buraya gelen böcekleri gruplar halinde ayırıp etiketledikten sonra Böcek Müzesine yerleştiriyoruz. Müzemizde yaklaşık 100 bin civarında böcek bulunmakta. Hem öğrencilerimiz için hem bölge için Türkiye’nin değişik yerlerinden getirilerek oluşturulan müzeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Müzemizi daha da geliştirip halkın ziyaretine açmayı hedefliyoruz" dedi.

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