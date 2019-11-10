Hayat 11 milyon fidan dikilecek
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11 milyon fidan kampanyası

11 milyon fidan dikilecek

Türkiye’de yarın 81 ilde 2023 noktada gerçekleştirilecek fidan dikme kampanyasıyla 11 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşacak. Saat 11.11’de dikilecek fidanlar tüm illere gönderildi. Organizasyonun, dünyanın en büyük fidan dikme girişimi olarak rekor kırması bekleniyor. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 milyon fidan dikimi kampanyasına olan ilgi sınırları aştı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, “Geleceğe Nefes” kampanyası kapsamında yarın fidan dikimi yapılacak 2023 noktada 35 bin görevli personelin bulunacağını belirterek, “Etkinlikte toprakla buluşacak fidanlarımız dikilecekleri noktalara doğru yola çıktı” dedi. Karacabey, “11 Kasım’da 11 milyon fidanı dikeceğiz, kasım sonuna kadar vatandaşlarımızın sahiplenmiş oldukları ilave fidanları da toprakla buluşturacağız. Sahiplenilecek fidan sayısını 20 milyona kadar genişlettik” diye konuştu. Bekir Karacabey, “gelecegenefes.com” internet adresi üzerinden sahiplenilen fidanların sayısının 13 milyonu geçtiğine dikkati çekerek, bunların yaklaşık yüzde 5’inin yurt dışında yaşayan vatandaşlara ait olduğunu, en fazla ABD, Almanya ve Avusturya’dan talep geldiğini bildirdi.

Bekir Karacabey

FOTOĞRAFLAR ALBÜMDE YER ALACAK

  • İki dünya rekoru kırılacağını söyleyen Karacabey, “Biri, bir saat içinde tek noktada dikilen en fazla sayıda fidan rekoru olacak, bu Çorum’da gerçekleştirilecek.156 hektarlık sahada, 301 bin 111 fidan dikeceğiz. Vatandaşların fidan dikerken kendi fotoğraflarını çekip göndermesiyle ‘en çok fidan dikim fotoğrafı’ kategorisinde de rekorlar kitabında yer almayı hedefliyoruz. Fotoğrafların gönderileceği yeri ‘gelecegenefes.com’ adresinden duyuracağız” Orman Genel Müdürü Karacabey, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bakanların da organizasyonda yer alacaklarını, büyükelçiler düzeyinde de önemli katılım olacağını bildirdi.

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