Albayrak Vakfı ve Varaka Kağıt sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi drama kulübünde "Kısa Film" eğitimi alan gençler 1+1=1000 "Her Görünen Hakikat Değildir" adlı kısa film ile görücüye çıkıyor.





1+1=1000 "Her Görünen Hakikat Değildir" 17 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak Hayat / Aktüel

Trabzonlu sanatçı Seymen Aydın doğup, büyüdüğü ve oyuncu olmaya karar verdiği memleketine ahde vefa duygusuyla kendi insiyatifiyle başlattığı "Trabzon Gençlik Buluşmaları" kapsamında ziyaret ettiği liselerde "kısa film, oyunculuk ve senaryo" üzerine söyleşiler gerçekleştirdi. Aydın'ın gençlik buluşmalarındaki amacı; sinema sektörünü tercih edecek gençlere yol göstermek ve onları bilinçlendirmekti. Daha sonra Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi müdürü Esra Kılıç Alemdaroğlu'nun teklifiyle Aydın, gençlik merkezinde "Kısa Film, oyunculuk ve senaryo" üzerine iki kurs dönemi eğitim verdi. Bu kurslara katılan gençler Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkeziyle beraber Seymen Aydın'ın söyleşi gerçekleştirdiği liselerden okuyan öğrencilerden seçildi.

Seymen Aydın'ın tasarladığı eğitim programında, Uygulama, Rol oynama/yapma yöntemiyle gençlere; bilgiyi kullanma, uygulama, grupla çalışma becerisi kazanma, iletişim becerilerini geliştirme, beceri öğrenme, özgüven gelişmesi, bilgi geliştirme

kazanımları amaçlandı. Yaratıcı Drama yöntemiyle kısa film senaryosu yazma, temel oyunculuk ve film yapımına giriş dersleri alan öğrenciler eğitimler sonunda film setlerinde öğrendiklerini uygulama alanı buldular.





Gazze Katliamını "Marah" ile anlattılar

İlk kurs dönemi sonunda kursa katılan gençlerin senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini yaptığı ve oynadığı dünyanın gözü önünde gerçekleşen soykırıma, Gazze katliamına dikkat çekmek için "Marah" adlı kısa filmi tasarladılar ve çektiler. Marah adlı kısa film mart ayında gerçekleşen gala ile seyirciye sunuldu.

1+1=1000 "Her Görünen Hakikat Değildir"

Aydın, şimdi de Albayrak Vakfı ve Varaka Kağıt sponsorluğunda, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Trabzon Şehit Eren Bülbül Gençlik Merkezi drama kulübünde son kez ve ikinci kur verdiği eğitim sonunda gençlerle beraber 1+1=1000 "Her Görünen Hakikat Değildir" adlı kısa filmin galasının heyecanı yaşıyor. Tamamen ikinci kura katılan gençlerin tasarladığı, oynadığı ve müziklerini yaptığı filmin senaryosunu Cemalcan Boz ve Yiğit Şahin kaleme aldı. Mehmet Talha Aydın'ın yönetmenliğini yaptığı filmin müziklerini İlkay Akyüz yaptı.



