Hayat 114 yaşında ilk doğum günü
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114 yaşında ilk doğum günü

114 yaşında ilk doğum günü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 114 yaşına giren Fatma Bozkurt, uzun hayatında bir ilki yaşadı. Asırlık çınar Fatma Bozkurt'a ilk doğum günü pastası Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı’dan geldi.

Haber Merkezi IHA
114 yaşındaki yaşlı kadın, çalışmaktan hayatı boyunca hiç doğum gününü kutlamadığını söyledi.
114 yaşındaki yaşlı kadın, çalışmaktan hayatı boyunca hiç doğum gününü kutlamadığını söyledi.

Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Beşiktepe’de yaşayan 3’ü kız, 3’ü erkek olmak üzere toplam 6 yetişkin çocuğu ve bu çocuklardan 25 torunu bulunan Fatma teyzenin ilk doğum gününde 89 yaşındaki en büyük evladı Nazire Şahin de hazır bulundu.

Bugüne kadara Ayvalık’ta yaşayan en yaşlı insan olduğu öğrenilen Fatma Bozkurt, kendisinin ilk doğum gününde Türkiye için bol bol dualar etti.
Uzun yaşamında torununun torununu gören Fatma teyzenin 1904 yılında Bulutçeşme’de doğduğu ve eşini ise yaklaşık 30 yıl önce kaybettiği öğrenildi.
Hayatı boyunca zeytin işçiliği ve tarımla uğraşan Fatma teyze şimdiler de ise köyde çocuklarıyla torunlarının evlerinin bulunduğu bir arsa da tek göz kulübede yaşamını sürdürüyor.

Tarlada çalışmaktan doğum günü kutlayamadı

En büyük torununun 48 yaşında olduğu öğrenilen Fatma teyzenin, bugüne kadar tarlalarda çalışmaktan doğum günü hiç kutlamadığını öğrenen Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da bir pasta yaptırarak, yaşlı kadının 113 yıl sonra ilk kez doğum gününü kutladı.

Ayvalık’ta kırsal mahallelerindeki yoksul insanlara her türlü yardımları ulaştırmasıyla tanınan Fatma Cavlı’nın pastalı jesti yaşlı kadını oldukça duygulandırması ise dikkatlerden kaçmadı.

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