'12 Punto TRT Senaryo Günleri' başladı

Feriye'de gerçekleştirilen açılış toplantısına TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile sinema yazarları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Cemil Yavuz, 12 Punto'nun kuruluş ideallerini gerçekleştirme noktasında önemli mesafe katettiğini söyledi. Yavuz, 3 senedir başvuran eserler arasında ayrım gözetmediklerinin altını çizerek, "Türkiye'de bir fon kurmak zor fakat yaşatmak daha da zor. Bu fonu biz kurduk ama sektörle birlikte geliştirdik diyebilirim. TRT'nin sinema destekleri eskiden beri devam ediyordu fakat İbrahim Eren'le bu desteği ortak akılla birlikte geliştirme kararı alındı. Yöneticilerden bağımsız bir yapı oluşturuldu ve göreve kim gelirse gelsin bu desteklerin devam edeceği bir sistem geliştirildi. Bir kamu yöneticisi için büyük bir iradeydi ve bunu sektöre emanet etmiş oldu." diye konuştu.

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Önceki yıl toplam 21 ödül verdiklerine dikkati çeken Yavuz, "Bu sene ödül miktarını ve kapsamını daha da arttırarak gidiyoruz. Amacımız Türk sinemasında tespit ettiğimiz, fon, iletişim ağı, gençlere imkanlar ya da kadın sinemacılara alan açmak gibi eksiklikleri gidermek." dedi.

"Uzun metrajlı projelere yönelik senaryo, pazarlama ve sunum danışmanlıkları yapılacak"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de 12 Punto'nun bu sene 3 farklı platformda yer alacağına değinerek, "TRT 2'deki dolu dolu içeriklerle her akşam yayınlarımız olacak. İstanbul Feriye'de sınırlı sayıda da olsa katılımcılarımızla panel ve masterclass olacak. Son olarak da uzun metrajlı projelere yönelik senaryo, pazarlama ve sunum danışmanlıkları yapılacak." ifadelerini kullandı.

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Masterclass ile panellerin TRT 12 Punto YouTube kanalından canlı yayınlanacağını altını çizen Güven, şöyle devam etti:

"Bu sene geçen seneden farklı olarak film gösterimleri de yapacağız. İki yıldır TRT'nin ortak yapımcısı olduğu filmler Oscar'da yarışmaya hak kazanıyor. Türkiye'den ilk kez böyle bir yapım çıktı hem de iki yıldır. 'Honeyland' (Bal Ülkesi) ve 'Quo Vadis, Aida?' (Nereye Gidiyorsun, Aida?) filmlerinin gösterimleri açık havada, yönetmen ve yapımcılarının katılımıyla yapılacak."

Program detayları

TRT 2, 22-29 Haziran'da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverleri ekran başına çağıracak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle alakalı bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri yayımlanacak. Her iki belgesel de ilk kez TRT 2'de gösterilecek. TRT ortak yapımı "Honeyland", "Kapan" ve "Odaklan Babaanne" adlı filmler de aynı kuşakta izleyiciyle buluşacak.

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Panel ve masterclass programı

Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yarın 14.00'te "Engelleri Aşmak: İlk Filmimi Nasıl Yaptım?" paneli, 24 Haziran'da "Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapım Marketleri" ile "Ortak Yapımların Yol Haritası" başlıklı masterclass, 25 Haziran'da "Bal Ülkesi" filminin gösterimi ve filmle ilgili söyleşi, 26 Haziran'da ise "Bal Ülkesi'ni Nasıl Yaptık?" başlıklı masterclass, "Quo Vadis, Aida?" başlıklı filmin gösterimi ve söyleşi yapılacak.

Etkinlik, 29 Haziran'da sona erecek.