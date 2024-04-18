12 Punto’da finalistler belli oldu

Yönetmenler Mahmut Fazıl Coşkun ve Murat Pay, oyuncu Vildan Atasever, sosyolog-yazar Fatma Barbarosoğlu ve sinema eleştirmeni Suat Köçer'in yer aldığı ön jüri tarafından belirlenen finalistler, www.trt12punto.com adresinde yayınlandı. Finalde seçilecek üç projeye “TRT Ortak Yapım Ödülü”, üç projeye “TRT Ön Alım Ödülü” ve altı projeye de “TRT Proje Geliştirme Ödülü” verilecek. 7-14 Temmuz’da gerçekleşecek 12 Punto 2024 Ödül Töreni’nde “TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü”nü kazanan projeler de açıklanacak.
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2 hours ago