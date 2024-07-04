12 Punto’da uluslararası jüri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen, senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2024”ün uluslararası jüri üyeleri belli oldu. “Cennetin Krallığı” adlı 2005 yapımı filmde Selahaddin Eyyubi’yi, “Hz. Ömer” dizisinde Ebu Bekir’i canlandıran Suriyeli oyuncu Ghassan Massoud, jüri koltuğuna oturacak. Ayrıca “Ghassan Massoud ile Oyunculuk Sanatı” başlıklı bir masterclass verecek. Kamboçyalı yönetmen ve yapımcı Rithy Panh, Pawel Pawlikowski, Cat Villiers, Mısırlı film eleştirmeni Ahmed Shawky de jüri üyeliği yapacak isimler arasında.