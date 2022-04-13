‘12 Punto’nun finalistleri belli oldu

TRT tarafından bu yıl 4. kez düzenlenecek Türkiye’nin en büyük senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu “12 Punto 2022”de finale kalanlar belli oldu. Bu yılki etkinlikte yarışacak projelerden 6’sı yönetmenlerin ilk film projesinden oluşuyor, ayrıca 4 projenin yönetmenliğini kadın sinemacılar üstleniyor. Finale kalan 12 proje arasında Ali Özel’in “Beklenti”, Erdem Tepegöz’ün “Çığ”, Mert Berdilek’in “Geride Kalanlar”, Reis Çelik’in “Kör Gece”, Pelin Esmer’in “O da Bir Şey Mi”, Elif Eda Karagöz’ün “Süt Çiftliği” bulunuyor.

134 uzun metrajlı film proje başvurusunun yanı sıra 108 senaryo da ön jüri tarafından değerlendirildi. Uzun metrajlı film kategorisinde uluslararası jüri tarafından seçilen 12 finalist arasından 3 projeye "TRT Ortak Yapım Ödülü", 3 projeye "TRT Ön Alım Ödülü" ve 6 projeye de "TRT Proje Geliştirme Ödülü" verilecek. 312 kısa metrajlı film projesinin başvuru yaptığı "TRT Kısa Film Yapım Ödülü"nü kazanan 12 proje de belirlendi. Kısa filmler, prodüksiyonlarının tamamlanmasının ardından TRT 2'de yayınlanacak. Kısa Film Yapım Ödülü kazanan projeler arasında ise Ayşenur Karasu'nun "Anılar Çadırı", Muhammed Fatih Andı'nın "Bir Güzel Manzara", İlayda İşeri'nin "Oyunbozan", Esra Genç'in "Portakal Kokusu" yapımları yer alıyor.

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HAYAT 12 Punto TRT Senaryo Günleri: Festival yolu buradan geçiyor