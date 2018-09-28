123 yıl sonra ibadete açılacak

Kayıtlara göre Antalya'nın ilk camilerinden olduğu belirtilen ve 1890'da çıkan yangından sonra kullanılmayan Şehzade Korkut (Kesik Minare) Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Şehzade Korkut Camisi'ndeki çalışmaları Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar ile inceledi.

Antalya'nın fethinin simgesi

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Karaloğlu, gazetecilere, caminin Antalya'nın fethinin simgelerinden olduğunu söyledi. Caminin Antalya'nın fethinden sonra kentteki ilk Selçuklu İslam eserlerinden olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, buranın tarihte "Cami-i Kebir, Cumanun camisi, Kesik Minare ve Şehzade Korkut" gibi çeşitli isimlerle adlandırıldığını ancak kendilerinin Şehzade Korkut Camisi adını tercih ettiklerini dile getirdi.

DHA

Yangından bu yana kullanılmıyor

Caminin 1896'ya kadar kesinsiz ibadete açık olduğunu anlatan Karaloğlu, o yıl çıkan yangında caminin büyük hasar gördüğünü bildirdi. O yıldan bu yana kullanılamadığını belirten Karaloğlu, yapının 122 yıldır kapalı kalmasının acısını ve sıkıntısını şehrin yaşadığını ifade etti. Titiz bir çalışmayla restorasyon projelerini tamamladıklarını vurgulayan Karaloğlu, şunları belirtti:

"15 ay önce de ihale sürecini tamamladık. Müteahhit çalışmalara başladı. Öncelikle yapının ayakta kalan kısmının korunması, güçlendirilmesi sonra da projeye uygun caminin yıkılan bölgelerinin yapılmasını amaçlıyoruz. Restorasyon çalışmaları 29 Ekim 2019'da bitecek ve müze cami olarak açılacak. 123 yıl sonra bu mekan yine cami olarak kullanılacak. Camiye gelenler Roma'yı, Bizans'ı, Selçuklu ve Osmanlı'nın izlerini görecek. 1896'da cami minaresinin ahşap külah kısmı da yanmış. Bu nedenle kesik minare camisi denilmiş."

DHA

Karaoğlu, camide kullanılacak taş analizleri de tamamlandıklarını söyleyerek, "Kepez bölgesindeki bir taş ocağından taşlar alınıp Afyonkarahisar'da ebatlanacak. Buradaki duvar ebatlarına göre tekrar getirilip aslına uygun yapılacak. Kazıda ortaya çıkan tüm sütunlar, başlıklar ve taşlar çıktığı yerde, duvarda kullanılmaya devam edilecek. Onun için müze camisi diyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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