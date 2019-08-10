Hayat 13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı
KÜLTÜR SANAT

13 yaşındaki Türk piyanist birincilik ödülü kazandı

ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri arasında yer alan 13 yaşındaki piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, 9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olarak ABD'deki Hotchkiss Okulu'nda eğitim hakkı kazanan iki sanatçıdan biri oldu.

Haber Merkezi AA
Tarık Kaan Alkan
Tarık Kaan Alkan

ÇEV Sanat'ın QNB Finansbank ana sponsorluğunda sürdürdüğü "Genç Yetenekler" projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, 9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülünü kazandı.

ÇEV Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Genç Yetenekler" projesi kapsamında eğitimine devam eden 13 yaşındaki üstün yetenekli piyano sanatçısı Tarık Kaan Alkan, 9. Maria Herrero Uluslararası Piyano Yarışması'nda birinci olarak tüm yaş kategorilerinde sadece 2 kişiye verilen, ABD'deki Hotchkiss Okulu'nda eğitim hakkı kazanan iki sanatçıdan biri oldu.

Cihat Aşkın, Fazıl Say, İbrahim Yazıcı ve Bülent Evcil'den oluşan Sanat Kurulu'nun seçtiği 42 üstün yetenekli sanatçıdan biri olan Tarık Kaan Alkan, 9 ülkeden (İspanya, Rusya, Meksika, Portekiz, Brezilya, Almanya, Romanya, Filistin) katılan sanatçıyla yarıştı.

Genç piyanist, iki elemeli zorlu yarışmanın ilk turunda tüm jüri üyelerinden tam not alan tek sanatçı oldu ve 11-13 yaş kategorisinde birincilik ödülü kazandı.

Tarık Kaan Alkan kimdir?

2006 yılında doğan ve piyano eğitimine 4 yaşında başlayan Alkan, 2016 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında, Doç. Burcu AKTAŞ Urgun'un öğrencisi olarak eğitimine devam ediyor.

Salzburg Mozarteum Üniversitesi ve Stiftung Mozarteum'da konserler veren genç piyanist, mart ayında New York’ta Carnegie Hall’de sahne aldı.

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Belçikalı piyanist Philippe Raskin, İtalyan piyanist Vincenzo Balzani ve Alman piyanist Prof. Markus Becker gibi ünlü sanatçılar ile çalışmalar yapan Alkan, ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarı elde etti.

Alkan ayrıca, Golden Classical Music Awards yarışmasında büyük başarı göstererek Türkiye’ye birincilik kazandırdı.

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