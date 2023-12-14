14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için heyecanlı geri sayım

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için 4 yarışma kategorisinde 93 ülkeden toplam 998 başvuru yapıldı. Finale kalan 32 proje arasından seçilen eserler, 17 Aralık’ta düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Törende toplamda 12 ödül ve bu yıla özel verilecek olan 100. Yıl Özel Ödülü sahipleriyle buluşacak.

Jüride usta yönetmenler ve ünlü isimler

14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri için finale kalan filmleri değerlendirecek ve kazananları belirleyecek seçici kurul üyeleri de belirlendi. Jüride dünyadan ve Türkiye’den prestijli yönetmenler, ekranların ünlü belgesel yüzleri, saygın akademisyenler, yapımcılar ve TRT yöneticileri yer alıyor.

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulan seçici kurullar şu isimlerden oluşuyor:

Uluslararası Kategori;

Derviş Zaim (Yazar, Yapımcı, Yönetmen)

Tamara Kotevska (Yönetmen)

Mouhssine Ennaimi (Belgesel Yapımcısı ve Yönetmeni)

Reshad Strik (Yapımcı, Oyuncu)

Aslıhan Eker Çakmak (TRT World Özel İçerikler Departmanı Müdürü, Belgesel Yapımcısı)

Ulusal Profesyonel Kategori

Vedat Atasoy (Belgesel yapımcısı ve yönetmeni)

Burcu Camcıoğlu (Yönetmen)

Altuğ Gültan (Yönetmen, Yazar)

Mehmet Varış (TRT Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkan Yardımcısı)

Ahmet Seven (TRT Yapımcı, Yönetmen)

Ulusal Öğrenci Filmleri Kategorisi

Prof. Dr. Cenk Demirkıran (Yönetmen İletişim Bilimci)

Serdar Kılıç (Yapımcı,Sunucu, Eğitimci)

Nilay Bilgen (TRT Belgesel Programlar Müdürü)

Murat Pay (Yönetmen)

Önder Furkan Besli (Yapımcı)

Proje Destek Kategorisi

Prof. Dr. Özer Kanburoğlu (Fotoğraf Sanatçısı ve Belgesel Yönetmeni, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Seyid Çolak (Yönetmen)

Doç. Dr. Özlem Arda (İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Osman Emre Şen (TRT İç Yapımlar Aktüel Yapımlar Müdürü)

Ahmet Toklu (Yönetmen)

Bir TRT geleneğine dönülen ödüller ve festival

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, TRT’nin küresel yayıncılık misyonuna uygun olarak

insani ve evrensel değerleri yansıtan, insana, doğaya ve kültürel zenginliklere odaklı

hikâyelerin görünür hale gelmesini sağlamayı ve bu çerçevedeki belgeselleri artırmayı da

hedefliyor. Zamanın ruhunu yansıtmak, geçmişten geleceğe bir köprü kurmak festivalin

değişmeyen motivasyonlarından biri. İnsanı yaşatmaya ve ortak evimiz olan dünyamıza

sahip çıkmaya odaklı hikâyeler, festivalde her zaman ön planda.

Güçlü ve uluslararası bir yayıncılık markası olan TRT vizyonuyla ve Kültür Bakanlığı’nın destekleriyle gerçekleşen festivalin etki alanı her yıl genişliyor. Prestijli yapımların ve isimlerin katılımıyla belgesel dünyasının ışığı daha da parlıyor.

Bu yılın mottosu: KÖKLÜ İZLER, GÜÇLÜ HİKÂYELER

TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri bu yıl, Cumhuriyetimizin 100. yılından da ilhamla “Köklü

izler, güçlü hikâyeler” mottosuyla gerçekleşecek. Seçilen mottoyla, geçmişin mirasına,

tarihsel birikime, bugünden yarına çizilen ufka ve bu yolculukta paylaşılan ortak hikâyelere

dair bir çağrışım hedefleniyor.

Türkiye’de ve dünyada belgesel iklimini zenginleştiren, profesyonel ve amatör

belgeselcileri destekleyen TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri’nin 4 günlük takvimi

boyunca, ödül kategorilerinde yarışmaya başvuran belgesellerden özel bir seçki seyircilerle

buluşacak. Yönetmenlerle ustalık sınıfı etkinlikleri gerçekleşecek, ayrıca belgeselciliğin bugünü ve yarınına dair söyleşiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek.