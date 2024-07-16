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Hayat

15 Temmuz “Hafıza”da tazelenecek

04:00 - 16/07/2024 Salı
Güncelleme: 02:13 - 16/07/2024 Salı
Yeni Şafak
Coşkun Yılmaz
Coşkun Yılmaz

Üzerinden sekiz yıl geçen FETÖ'nün hain darbe girişiminin izleri "Hafıza 15 Temmuz Müzesi"nde ziyaretçilere hatırlatılıyor. 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nın yanında yer alan müze, hafta boyunca darbe girişimini farklı açılardan ele alacak. Konuşmacıların o gecenin hafızasını tazeleyeceği söyleşiler 19 Temmuz’a kadar sürecek. Bugünkü etkinlikte “Medyada 15 Temmuz” başlığı ele alınacak. 17 Temmuz’da Erol Olçok ve oğlu anılacak, 18 Temmuz’da yayıncılar 15 Temmuz’u anlatacak. Cuma günü düzenlenecek son oturumda ise 15 Temmuz sinema çerçevesinden değerlendirilecek. Tüm etkinlikler Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde saat 15.00’te yapılacak.

GECENİN DİLSİZ ŞAHİTLERİ

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, birkaç gün 24 saat açık kalacak Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde 15 Temmuz’u farklı yönleriyle anlatan etkinlikler olacağını söyledi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi’nde sergilenen ayakkabıların şehitlerin, gazilerin ve o gece mücadele veren vatandaşların hangi duyguyla ve hissiyatla yere bastıklarının, nasıl bir tempoyla yürüdüklerinin, ölüme, ecele koştuklarının bire bir şahidi olduğunu sözlerine ekleyen Yılmaz, şehitlerin ayakkabılarının “gecenin dilsiz şahidi” olduğunu ifade etti. Yılmaz, 15 Temmuz’un sosyolojisinin, psikolojisinin, edebiyatının, kültürünün ve sanatının iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.



#15 Temmuz
#Darbe girişimi
#FETÖ
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