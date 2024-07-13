15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı'nın babası: 1 tane Halil kaybettim 100 bin tane Halil'im oldu

Olayı 16 Temmuz sabahı Sivas'ta öğrenen baba Kantarcı, "Amcamın oğlu geldi, İstanbul'a gitmemiz gerekiyor, Halil yaralanmış dedi. Buradan arabaya bindik, gittiğimizdeyse Halil'in maalesef şehit olduğunu öğrendim. İstanbul'a gidene kadar Halil'i yaralı olarak biliyordum. Halil sakin bir çocuktu. Okumayı çok seviyordu. Çevresine yardım etmeyi seviyordu. Allah razı olsun çocuklarımın hiçbiri başımı öne eğdirmedi, gururlandırdılar. Halil İslam'a daha bir düşkündü. İşi haricinde kendini okumaya veriyordu. Halil'in ismi yaşatılıyor. Sri Lanka'da 3 katlı bir yetimhane var, 1 tane mescit var, Adapazarı'nda 1 okul var, Çanakkale'de var, İzmir'de var, Kayseri'de yine adına 1 yurt var, Sivas'ta işitme engelliler okulu var, Çengelköy‘de okullar var. Birçok yerde ismi yaşatılıyor. Ben de ismini yaşatıp unutmayanlara dua ediyorum” ifadelerini kullandı.

Oğlu Halil şehit olduktan sonra birçok insanın kendisini aradığını ve tanındığını belirten Ali Kantarcı, "İnanın Halil şehit olduktan sonra hiçbir zaman telefonlarım susmadı. Samsun'dan, Tokat'tan, İzmir'den, Çanakkale'den yurt dışından dahi arayanlar oldu. Medine'ye gittim orada dahi beni tanıdılar. Bizi Halil olarak kabul et biz de bir Halil'iz dediler. Dursun olan ismini bana Halil olarak tanıtanlar var. 1 tane Halil kaybettim ama 100 bin tane Halil'im oldu. Tabii ki yine de dayanmak kolay değil. Allah ondan razı olsun. Bütün şehitlerin fotoğraflarına baktığınızda hepsinin yüzünde bir nur olduğunu görürsünüz. Tüm şehitlerimizde bir ayrıcalık görülüyor. O gün bütün vatandaşlarımız Halil'le aynı şeyi yaptı. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Gazilerimize de huzurlu bir yaşam dilerim" diye konuştu.