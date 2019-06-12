Hayat 150 kilogram atık çıktı
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150 kilogram atık çıktı

İzmir’in Dikili ilçesinde, hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi" ve Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, deniz altı ve sahil kıyısında geniş kapsamlı bir temizlik yapıldı. Etkinlikte, toplamda 150 kilogram civarında atık toplandı.

Haber Merkezi IHA
Dikili sahilinden Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında kıyı temizliği yapıldı.
Dikili sahilinden Sıfır Atık Mavi Projesi kapsamında kıyı temizliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yürütülen ve Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi" devam ediyor.

Programlar kapsamında, Dikili ilçesinde de bir etkinlik yapıldı. Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, kentte bulunan Çandarlı sahili balıkçı barınağı mevkisinde kıyı temizliği ve denizaltı temizliği için çok sayıda kişi bir araya geldi.

Programa, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dikili Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de destek oldu.

Öğrencilerinde katıldığı etkinlikte, kıyılar ve deniz altı geniş bir şekilde temizlendi. Temizlik sırasında toplamda 150 kilogram atık toplandı.

Programa ayrıca; Aliağa Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Adem Şimşek, Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Şube Müdürü A.Orçun Tuncer, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim Şube Müdürü Kemal Kılıç, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Budak ve kurum yetkilileri, bir dalış merkezinin sahibi Sırrı Özşen, Çandarlı Nebiye Kavala Endüstri Meslek Lisesi ve Çandarlı Mehmet Dilsiz Ortaokulu öğrencileri katıldı.

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