Hayat 17 İstanbul Bienali şehre yayılacak
KÜLTÜR SANAT

17. İstanbul Bienali şehre yayılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek “İstanbul Bienali”, 17 Eylül-20 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
17. İstanbul Bienali şehre yayılacak
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek “İstanbul Bienali”, 17 Eylül-20 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. İKSV’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl kitapçılar, sahaflar, hastaneler, huzurevleri, kafeler, metro durakları ve özel bir radyo istasyonunun da aralarında olduğu farklı mekanlara yayılacak.

Tarihi semtlerdeki müzelerin yanı sıra bir hat ve cilt atölyesi, 15. yüzyıldan kalan bir hamam, 20 yılı aşkın süredir kullanılmayan bir Rum okulu, göçmen sanatçılar tarafından kurulan bir sanat alanı da bienal mekanları arasında yer alacak. Küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstlendiği bienalin sergileri Beyoğlu, Kadıköy ve Fatih semtinde ziyarete açılacak.

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