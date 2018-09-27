Hayat 17 milyon dolar değerinde
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17 milyon dolar değerinde

Dünyaca ünlü iki marka tarafından tasarlanan "dünyanın en pahalı ayakkabısı" 17 milyon değerinde. ‘Passion Diamond’ isimli ayakkabı dün Duabi'de görücüye çıktı.

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36 numara olan ayakkabı, sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretilecek.
36 numara olan ayakkabı, sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretilecek.

Ünlü tasarımcı Debbie Wingham, geçtiğimiz yıl bir müşterisinin isteği üzerine bin değerli taş kullanarak bir ayakkabı tasarlamıştı. 15.1 milyon dolara sattığı ayakkabı dünyanın en pahalı ayakkabısıydı. Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Jada Dubai ile Passion Jewellers isimli iki markanın yaptığı işbirliği sonucunda 17 milyon dolarlık bir ayakkabı tasarlandı.

Özel olarak tasarlandı

The National'ın haberine göre 'The Passion Diamond' isimli ayakkabı daha önce dünyanın en pahalı ayakkabısı olarak bilinen topuklu ayakkabıyı geride bırakarak dünyanın en pahalısı oldu. Dubai'de sergilenen 36 numara ayakkabı, sipariş veren kişinin ayağına özel olarak üretilecek. Ayakkabının yapımında yüzlerce elmas ve 2 adet 15 karatlık elmas kullanıldı.

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