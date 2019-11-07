17 ülke arasından büyük başarı

“Özgür insan için özgün eğitim” ilkesi ekseninde, geleneği ve kültürü olan Derya Öncü Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Derya Öncü Ortaokulu Maker Kulübü 1-3 Kasım tarihleri arasında Romanya Bükreş’te gerçekleştirilen “Robo Challenge 2019” yarışmasına katıldı.

17 Ülke, 158 ekip, 615 katılımcı ve 553 robotun katılımı ile gerçekleşen yarışmada; Ahmet Burak Açıl, Cemal Yavuz Gürsu, Muhammed Tuğrul Fazlıoğlu, Tarık Erol Kılıç, Selim Renas İde, Sait Toker, Emre Abuoğlu ve Ömer Talha Sevinç oluşan Derya Öncü Maker takımı, Fen Bilimleri Öğretmeni Selim Arslanoğlu’nun liderliğinde Dünya 4.'sü oldu.

Derya Öncü Maker takımı mini sumo kids kategorisinde kıyasıya mücadeleler sonucu Türkiye’yi gururlandırdı.

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