Hayat 17 ülke arasından büyük başarı
AKTÜEL

17 ülke arasından büyük başarı

17 Ülke, 158 ekip, 615 katılımcı ve 553 robotun katılımıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında Romanya Bükreş’te “Robo Challenge 2019” yarışması gerçekleştirildi. Türkiye'den Derya Öncü Ortaokulu Maker Kulübü dünya 4.'sü oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Derya Öncü Ortaokulu Maker Kulübü öğrencileri
Derya Öncü Ortaokulu Maker Kulübü öğrencileri

“Özgür insan için özgün eğitim” ilkesi ekseninde, geleneği ve kültürü olan Derya Öncü Koleji başarılarına bir yenisini daha ekledi. Derya Öncü Ortaokulu Maker Kulübü 1-3 Kasım tarihleri arasında Romanya Bükreş’te gerçekleştirilen “Robo Challenge 2019” yarışmasına katıldı.

17 Ülke, 158 ekip, 615 katılımcı ve 553 robotun katılımı ile gerçekleşen yarışmada; Ahmet Burak Açıl, Cemal Yavuz Gürsu, Muhammed Tuğrul Fazlıoğlu, Tarık Erol Kılıç, Selim Renas İde, Sait Toker, Emre Abuoğlu ve Ömer Talha Sevinç oluşan Derya Öncü Maker takımı, Fen Bilimleri Öğretmeni Selim Arslanoğlu’nun liderliğinde Dünya 4.'sü oldu.

Derya Öncü Maker takımı mini sumo kids kategorisinde kıyasıya mücadeleler sonucu Türkiye’yi gururlandırdı.

Türkiye nöroendokrin tümörü tedavisinde dünya standartlarında
HAYAT
Türkiye nöroendokrin tümörü tedavisinde dünya standartlarında

Kızının adını kuvözlerde duyuruyor: Prematüre bebekler ‘Müge Bebek’ ile hayata tutunacak
HAYAT
Kızının adını kuvözlerde duyuruyor: Prematüre bebekler ‘Müge Bebek’ ile hayata tutunacak
TBMMye ilk girişi değilmiş

TBMM'ye ilk girişi değilmiş

PYD'li teröristi sadece CHP'li Ağbaba ağırlamamış.
Soruşturma iptal

Soruşturma iptal

Fransız şirketi'nin DEAŞ'a haraç verdiği iddia edilmişti.
Ağrıda PKKyaağır darbe

Ağrı'da PKK'ya
ağır darbe

Hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Sazan balığı yedi 'eyvah' dedi

Sazan balığı yedi 'eyvah' dedi

​140 bin TL'ye sattığı otomobilin parasını alamadı.
Arınç'ın yerinde <br>olsam istifa ederdim

Arınç'ın yerinde
olsam istifa ederdim

AK Parti kurmaylarından Bülent Turan TVNET'e konuştu.
Ankara'da DEAŞ operasyonu

Ankara'da DEAŞ operasyonu

​Yabancı uyruklu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.

3.4 milyarlık teklif

3.4 milyarlık teklif

​İstanbul'un en yüksek ikinci binası Çinlilerin oluyor.
Tam 5 gündür bekliyor

Tam 5 gündür bekliyor

​Aracına fare giren sürücünün denemediği tuzak kalmadı.
ABD'nin boşalttığı üsse Rusya yerleşti

ABD'nin boşalttığı üsse Rusya yerleşti

Barış Pınarı bölgesindeki kritik kasabaya bayrak çektiler.

Pilot yanlış düğmeye bastı havalimanı karıştı

Pilot yanlış düğmeye bastı havalimanı karıştı

​Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda büyük panik.
3 banka daha katıldı

3 banka daha katıldı

Katılım bankalarından taşıtta kredi kampanyası.
Sahnesi göründü

Sahnesi göründü

​Yeni AKM'nin kaba inşaatının yüzde 60'ı tamamlandı.
100 katlı<br>gökdelene eşit

100 katlı
gökdelene eşit

Türkiye'nin en yüksek barajı olacak.
Dünya<br>rekoru kıracağız

Dünya
rekoru kıracağız

13 milyonun üzerinde fidan sahiplendirildi.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.