Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Cuma hutbesi Mümin her işinde mutedildir
AKTÜEL

18 Aralık Cuma Hutbesi: Mümin her işinde mutedildir

Cuma hutbesi: Mümin her işinde mutedildir

Her hafta büyük bir katılım eda edilen Cuma namazı için bu hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen hutbe konusu "Mümin her işinde mutedildir" başlığı oldu. 18 Aralık 2020 tarihli cuma hutbesinin tamamını haberimizde okuyabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı bu haftaki Cuma hutbesinin konusu "Mümin her işinde mutedildir" olarak belirlendi.

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak. Dünyadan da nasibini unutma! Allah’ın sana iyilikte bulunması gibi, sen de insanlara iyilikte bulun. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Orta yolu tutun!

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?
HAYAT
Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır?

Aziz Müminler!

İslâm, itidal dinidir. Bizlere hayatımızın her alanında ölçülü ve dengeli olmayı emreder. Aşırılıktan uzak durmayı, istikamet üzere yaşamayı, sağduyulu ve tutarlı davranmayı öğütler.

Kıymetli Müslümanlar!

İnsanoğlu madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasındaki dengeyi koruduğu sürece mutlu olacaktır. Dünyamızda huzur ve barışın hâkim olması da ancak ilâhî dengeyi korumakla mümkündür. Alışverişte, eğlencede, yeme-içmede, giyim-kuşamda, konuşmada ve yazmada, hatta dini konularda aşırı uçlara savrulmak, insana da topluma da zarar verecektir.

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
HAYAT
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

Değerli Kardeşlerim!

Müminler olarak bize yakışan, Rabbimizin kâinatın her zerresine işlediği muhteşem dengeyi hayatımıza taşımaktır. İfrat ve tefrite kaçmadan orta yolu izlemektir. Kederde ve sevinçte, öfkede ve mutlulukta ölçüyü kaçırmamaktır. “Aşırıya kaçmayın, dosdoğru yolu tutun ve böyle davrandığınız için alacağınız mükâfattan dolayı sevinin.” buyuran Sevgili Peygamberimizin çağrısına uymaktır.

Ne mutlu, Rabbimizin emrettiği gibi mutedil bir hayat sürenlere! Aşırılıklardan uzak durup istikametini muhafaza edenlere!

En güzel ve anlamlı cuma mesajları
HAYAT
En güzel ve anlamlı cuma mesajları
Abone Ol Google News
Gelecek nesillere miras

Gelecek nesillere miras

​Albayrak Grubu tüm çalışanlarına zeytin fidanı hediye etti.
İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

İnsanlık ölmemiş dedirten hareket

​Süpürgesine takıldı soluğu poliste aldı: 270 bin doları teslim etti
Almanyada koronavirüs tablosu alarm veriyor: En yüksek seviyeyi gördü

​Teröristlerin uykularını kaçırmıştı.

​17 yaşındaki genç kızla yazışmaları ortaya çıktı.
Alçakça saldırı

Alçakça saldırı

​Şırnak'ta HDP'li grup terör mağduru anneleri taşladı.
Yüzde 30 düşüş var

Yüzde 30 düşüş var

​Alınan tedbirler o ilde etkisini gösterdi.
Beş ilde<br>eş zamanlı operasyon

Beş ilde
eş zamanlı operasyon

​Önceden belirlenen adresler tek tek basıldı.
Acil kullanım<br>onayı verildi

Acil kullanım
onayı verildi

​Koronavirüs aşısında dikkat çeken gelişme.
Gece görüntüsü<br>hayran bıraktı

Gece görüntüsü
hayran bıraktı

​Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyor.
Kampanyamız <br>örnek olacak

Kampanyamız
örnek olacak

​Aşıda kayda değer yan etki yok.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.