Hayat 18 carettaya uydu takibi
AKTÜEL

18 carettaya uydu takibi

Tedavileri tamamlanarak denize bırakılan kaplumbağaların serüveni uydular aracılığıyla izleniyor. Geçen 11 yılda denize bırakılan 40 kaplumbağadan 22’si ile irtibat koptu. 18 caretta halen takip ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​18 carettaya uydu takibi
Caretta

Tedavileri tamamlanarak denize bırakılan kaplumbağaların serüveni uydular aracılığıyla izleniyor. Geçen 11 yılda denize bırakılan 40 kaplumbağadan 22’si ile irtibat koptu. 18 caretta halen takip ediliyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nce yaşları 20 ile 45 arası değişen ve aktif olarak izlenen carettaların isimleri şöyle: Halen, Berra, Beste, Leyla, Suda, Özlem, Muhsine, Emel, Esin, Beyza, Zeynep, Meyra, Alice, Patara, Belkıs, Talay, Dekamer, Mava, Tuba adı verilen kaplumbağalar aktif olarak izleniyor.

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