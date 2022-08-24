Hayat 18 yüzyıl sanatı kitaplaştı
KÜLTÜR SANAT

18. yüzyıl sanatı kitaplaştı

Damat İbrahim Paşa’nın 12 yıllık iktidarı süresince dönemin sanat tarihi literatürü kitaplaştırıldı. VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) imzası taşıyan eser, akademisyen Ünal Araç’ın kaleminden çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
18. yüzyıl sanatı kitaplaştı
Arşiv

Damat İbrahim Paşa’nın 12 yıllık iktidarı süresince dönemin sanat tarihi literatürü kitaplaştırıldı. VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY) imzası taşıyan eser, akademisyen Ünal Araç’ın kaleminden çıktı. “İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği” kitabı, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri’nden belgelerle Osmanlı kültür tarihine ışık tutuyor. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Araç’ın yazdığı eser, okurları Osmanlı tarihinde önemli siyasi ve kültürel değişikliklerin meydana geldiği 1718-1730 yılları arasında tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İbrahim Paşa’nın aynı zamanda politik bir tercih ve söylem aracı hâline dönüştüreceği banilik ve hamilik tercihlerinin tarihsel arka planını ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği
İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği

GÜNCEL BİR ÇALIŞMA

Eserde ayrıca III. Ahmed’in vekili konumundaki İbrahim Paşa’nın görevi süresinde yaptırılan mimari eserler ile himayesinde gerçekleştirilen yazma, hat, resim, geleneksel el sanatları, şiir gibi sanatsal ve edebî üretimler, dönemin siyasi, askerî, sosyal, dinî ve kültürel gelişmeleri ekseninde değerlendiriliyor.

İktidar ve Sanat: Damat İbrahim Paşa’nın Hamiliği; sanat, mimarlık ve edebiyat tarihi literatüründe, Osmanlı sadrazamlarından Damat İbrahim Paşa’nın girişimlerini irdeleyen güncel çalışmalardan birisi.

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