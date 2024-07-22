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19 tarihi eseri daha geri aldık

Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür mirasımıza ait 19 eseri daha geri aldı.

04:00 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 03:08 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İngiltere, İtalya ve ABD'den alınan eserlerle 2002’den bu yanaki iade sayısı 12 bin 139'a yükseldi. Bu yıl yurda dönen eserlerden ilki "Mustafa Dede'nin Kur'an-ı Kerim'i" oldu. 2017'de İngiltere'de satışa çıkarılan ve Mustafa Dede tarafından istinsah edilen Kur'an-ı Kerim, yasa dışı yollarla ülkeden kaçırıldığı tespit edilerek Türkiye'ye geri getirildi. Sultan II. Abdülhamit’in koleksiyonunda yer alan bu eser, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

İADE ESERLER SERGİLENİYOR

Boubon Antik Kenti Kökenli Bronz İmparator Heykeli de New York'ta Christie's Müzayede Evi tarafından 2011'de satışa çıkarıldı. Eseri elinde bulunduran kişiyle irtibata geçilerek deliller sunuldu. Heykel, 2 Şubat’ta Antalya Müzesi'nde tanıtıldı. Yurda kazandırılan bir diğer eser Milet Kökenli Kore Torsosu oldu. Eser, 26 Ocak’ta Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde muhafaza altına alındı. Floransa Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Türkiye'ye ait olduğu belirlenen 11 pişmiş toprak eser de iade alındı. Eserler, bilimsel raporlar ve hukuki süreçler tamamlanarak 24 Ocak’ta Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği tarafından teslim alındı. Bu yılın iade edilen eserleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Antalya Müzesi ve Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi gibi müzelerde sergileniyor.



#Aktüel
#Kültür
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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