Hayat 1965ten günümüze ders araçları
KÜLTÜR SANAT

1965’ten günümüze ders araçları

Okul öncesinden liseye tüm kademelerdeki okulların müfredat programlarına uygun ders araçlarının tasarlayan Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde kurulan müzede, 1965’ten bugüne üretilen ve kullanılan ders araçları sergileniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
1965’ten günümüze ders araçları
Müzenin en eski parçası, 1965’te üretilmiş Türkiye fiziki haritası.

Okul öncesinden liseye tüm kademelerdeki okulların müfredat programlarına uygun ders araçlarının tasarlayan Ders Aletleri Yapım Merkezi’nde kurulan müzede, 1965’ten bugüne üretilen ve kullanılan ders araçları sergileniyor. Türk eğitimi açısından tarihi değer taşıyan 1300 parça ders aracının sergilendiği müzenin en eski parçası, 1965’te üretilmiş Türkiye fiziki haritası. En ilginci ise 1970’li yıllarda üretilen fen-tabiat dolabı. Müzede, çocukların oyun kurabildiği, alıcı ve ifade edici dil becerileri ile el-göz koordinasyonunu destekleyici materyaller de var. Müzeyi ziyaret edenler, geçmişte kullanılan ders aletlerini tanırken, metaryellerin gelişimine de şahitlik edecek.

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