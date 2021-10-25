2. Dünya Savaşı’ndan kalma fındıklı ve bademli kek bulundu

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana neredeyse bozunmadan kalan bir kek gün yüzüne çıkarıldı. Keşfi yapan uzmanlar Lisa Renn ve Doris Mührenberg, kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğunu söyledi.

Renn, "Dış tarafı kurumla yoğun şekilde kömürleşmiş ve kararmış olmasına rağmen, içerisindeki fındık dolguları ve badem şekerleri seçilebiliyor. Kekin büyük olasılıkla, 28 ve 29 Mart arasında meydana gelen 1942 hava saldırısı sırasında yandığını düşünüyoruz” dedi.

Kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğu söylendi.



İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, 1940 yılında İngiltere'nin Coventry kentindeki Nazi saldırısına misilleme olarak Lübeck’i bombaladı.

Lübeck Hansa Şehri Tarihi Anıtları Koruma Kurumu Arkeoloji Bölümü başkanı Dirk Rieger, Palm Sunday bombalaması başladığında ve kekin ambalajının yakın bir zamanda açılmış olabileceğini söyledi.

Kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğu söylendi.

TÜRÜNÜN TEK ÖRNEĞİ

Bununla birlikte Rieger, kekin ezilmediğini ve şu anda Kuzey Almanya'da arkeolojik olarak ortaya çıkarılan türünün tek örneği olduğunu sözlerine ekledi:

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"Kekin sırlarını ortaya çıkarabilmek için dolgu örnekleri laboratuvarda incelendi."

Diğer taraftan bilim insanları kekin kime ait olduğundan emin olmadıklarını, ancak yıkılan evde Johann Wärme adında bir Lübeck tüccarının yaşadığını aktardı.

Kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğu söylendi.

DOĞRUDAN YIKIM ANINI YANSITIYOR

Rieger, "Lübeck kekinin keşfi, İkinci Dünya Savaşı’nın belirleyici şehirlerinden biriyle yakından bağ kurmamızı sağlıyor. Doğrudan yıkım anını yansıtan bu kekin gün ışığına çıkması 79 yıl aldı ve hiç kimse onun varlığından haberdar değildi" dedi.

Kekin pişirildiği zamanki şekliyle kabaca aynı olduğu söylendi.

LÜBECK HAKKINDA

Öte yandan, resmi olarak Hansa Şehri Lübeck olarak bilinen Lübeck, II. Gustaf Adolf tarafından kuruldu.

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UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NDE

Orta Çağ'da, kentte tüccarlar kumaş, balık, tuz ve deniz yoluyla ithal ve ihraç edilen onlarca mal sattıkları için liman kenti uluslararası bir üne sahipti. 1987 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Dünya Mirası Alanı ilan edildi ve 2015 yılında G7 konferansına ev sahipliği yaptı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası, 1940 ile Nisan 1945 arasında şehirde subaylar için bir savaş esiri kampı kurdu. Lübeck, 2 Mayıs 1945'te İngilizler tarafından işgal edildi.

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