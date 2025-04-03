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Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu: Türkiye dün en çok derbiyi izledi

Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu: Türkiye dün en çok derbiyi izledi

12:563/04/2025, Perşembe
AA
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu. Televizyonlarda dünün en çok izlenen programları arasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi birinci sırada yer aldı.

Televizyon kanallarında 2 Nisan'da yer alan programlara ilişkin reyting sıralaması belli oldu.

Buna göre, ATV'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbi, en çok izlenen programlarda birinci sıraya yerleşti.

ATV, Tüm Kişiler'de yüzde 20,72 izlenme oranı ve yüzde 46,90 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 20,93 izlenme oranı ve yüzde 52,37 izlenme payı, 20 yaş üzeri sosyoekonomik gruptaki izleyicileri kapsayan "20+ABC1" kategorisinde ise yüzde 22,62 izlenme oranına ve yüzde 49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

#ATV
#Televizyon
#Reyting

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