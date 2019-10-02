Hayat 200 bin kişiyle yaya nöbeti
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200 bin kişiyle ‘yaya’ nöbeti

Trafikte “yaya önceliği”ne dikkati çekmek için bugün 200 bin kolluk personeli 20 bin yaya geçidinde ikişer saat nöbet tutacak. Nöbette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla bugün 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.
Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla bugün 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk görevlisi, ikişer saat yaya nöbeti tutacak.

Trafikte yaya önceliğine dikkati çekebilmek amacıyla bugün 20 bin yaya geçidinde 200 bin kolluk personeli ikişer saat yaya nöbeti tutacak. Uygulamalarda “13.00-15.00 saatlerinde devletin tüm unsurlarının görevde olacağı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” kampanyasıyla trafikte yaya önceliğine dikkat çekileceği ifade edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunacağı nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve okul geçidi görevlilerinin yer alacağı aktarıldı.

Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz

GEÇİTTE ÖLÜMLER AZALDI

Ekipler, yayanın güvenli geçişini sağlarken sürücülere broşür dağıtacak. Ayrıca bu yıl yapılan düzenlemelerle “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” kampanyasının sonuç verdiği, trafik kazalarındaki yaya ölümlerinin geçen yıla göre yüzde 34,5 azaldığı belirtildi.

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