Hayat 200 yıllık çeşme restore ediliyor
KÜLTÜR SANAT

200 yıllık çeşme restore ediliyor

Ordu’nun zengin tarihi ve kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi tarihi Kurtlu Çeşme’nin restorasyon çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi IHA
Kurtlu Çeşme
Kurtlu Çeşme

Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi’nde bulunan çeşmenin son derece özgün bir eser olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Büyükşehir Belediyesi olarak yapacağımız çalışmayla ecdadımızdan günümüze kadar gelen bir tarihi eseri daha gelecek kuşaklara aktarmış olacağız” dedi.

Doğal taş kullanılacak

Yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Güler, şu şekilde açıklamada bulundu:

“18. yüzyılda kesme taş olan çeşme, kumlama işlemi yapılarak temizlendi. Devam eden çalışmalarla tüm taş yüzeyleri ve derzlerinde bulunan niteliksiz çimento esaslı harçlar, hassas bir şekilde mevcut taşa zarar vermeden dökülerek yüzeyden uzaklaştırılacak. Sağlam olmayan taşlar aynı nitelikte taş ile yenilenecek. Çeşmenin çevreleri ve zeminleri doğal taşlar ile kaplanacak.”

Cephesi 1 basık kemer, 1 kepçe oluk ve 4 adet sütunçeden oluşan ve alınlık üzerinde 2 adet hayat ağacı motifi bulunan Kurtlu Çeşme, kesme taştan inşa edilmiş son derece özgün bir eser. Yapılacak çalışma sonunda ilimizin önemli bir tarihi ve kültürel mirası daha gelecek nesillere aktarılmış olacak” diye konuştu.

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