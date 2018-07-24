2018 Dünya Kupası'nın en absürdleri

Klasik Dünya kupası tespitlerinden sıkılmadınız mı? En çok gol atan futbolcu, en çok asist yapan futbolcu, en çok kart gören takım vs. Biraz farklı açıdan 2018 Dünya Kupası’nı ele alıp enlerimiz belirledik.

1-En Uzun Süre Yatan Futbolcu: Neymar

Elde edilen verilere göre toplamda 3412 kilometre yuvarlanan Neymar turnuva boyunca en çok yerde yatan futbolcu Oscar’ını kimseye kaptırmadı.

2-En Sümüklü: Joachim Löw

Sürekli burnunu karıştırarak gündeme gelen Löw bu turnuvada da şaşırtmadı.

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