En güzel Kurban Bayramı mesajları 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma - 3 Ağustos Pazartesi tarihleri arasında idrak edilecek. Haberimizde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Kurban Bayramı mesajlarını bulabilirsiniz...

HAYAT Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Bayramı mesajları

O halde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes. (Kevser Suresi 108/2) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

"Onların (o hayvanların) ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları; O'na ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır..." (Hacc, 22/37) Bayramımız mübarek olsun.

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HAYAT Kurbanın dini dayanağı nedir?

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar..." (Hacc, 22/34) Bayramınız mübarek olsun, hayırlı bayramlar.

Bugün ilk işimiz, (bayram) namazı kılmak, sonra dönüp kurban kesmektir. Kim böyle yaparsa sünnetimize uymuş olur. ( Buhari, İdeyn, 3) Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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HAYAT Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Hayırlı ve güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun.

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HAYAT Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

Allah İbrahim (a.s.) gibi itaatkar, İsmail (a.s.) gibi teslimiyet gösterenlerden eylesin. Bayramınız mübarek olsun.

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

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Resimli Kurban Bayramı mesajları

HAYAT Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin...

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Bayram mesajları

HAYAT Kurban keserken Allah'ın isminin anılmasının, besmele çekilmesinin hükmü nedir? Kesim sırasında hangi dualar okunabilir?

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Kurban Bayramınızı Kutlarız.

Resimli bayram mesajları

Bayramlar, insanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği günlerdir. Bayramlar, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, barıştıkları, kardeşçe kucaklaştıkları günlerdir. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

HAYAT Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

OYNAT 00:00 Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

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