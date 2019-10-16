Hayat 2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu
KÜLTÜR SANAT

2021 Dünya Kitap Başkenti neresi? Dünya Kitap Başkenti olan şehirler

2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu

UNESCO'nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti ilan etti. Tiflis'teki etkinliklerin Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünya Kitap Başkenti, okuma ve kitaplara adanmış bir program. UNESCO tarafından 1996 yılında Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü'nün ilan edilmesinin ardından, Dünya Kitap Başkenti kavramı ortaya çıkmış ve ilk olarak Madrid 2001 yılında bu ünvanı aldı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) ve UNESCO temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun tavsiyesiyle Tiflis'in UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti olduğunu ilan ettiği belirtildi.

Tiflis'teki etkinliklerin Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.

2001 yılından bu yana yapılan değerlendirmelerle Dünya Kitap Başkenti belirleniyor. Daha önce UNESCO Dünya Kitap Başkenti unvanını alan şehirler şunlar:

  • Madrid (2001)
  • İskenderiye (2002)
  • Yeni Delhi (2003)
  • Anvers (2004)
  • Montreal (2005)
  • Turin (2006)
  • Bogota (2007)
  • Amsterdam (2008)
  • Beyrut (2009)
  • Ljubljana (2010)
  • Buenos Aires (2011)
  • Erivan (2012)
  • Bangkok (2013)
  • Port Harcourt (2014)
  • Incheon (2015)
  • Wroclaw (2016)
  • Conakry (2017)
  • Atina (2018)
  • Sharjah (2019)
  • Kuala Lumpur (2020)

38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı
HAYAT
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için geri sayım başladı
Bu devran elbet dönecek

Bu devran elbet dönecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında tüm dünyaya seslendi.
Havan saldırılarıneden engellenemiyor?

Havan saldırıları
neden engellenemiyor?

Uzmanlar, sınırdaki radarların nasıl çalıştığını anlattı.
UEFA siyaset yapıyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

Münbiç 'gelin bizi kurtarın' diyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü dönüşü gazetecilere konuştu.
​Twitter sansürü bir siber savaş

​Twitter sansürü bir siber savaş

​Twitter Türk hesaplarına neden sansür uyguluyor?
24 kişi tutuklandı

24 kişi tutuklandı

​Barış Pınarı'na karşı sosyal medyada kara propaganda yapmışlardı.
'Fırtına' gürlüyor

'Fırtına' gürlüyor

​Fırtına obüsleri, Barış Pınarı'nda teröristlerin korkulu rüyası oldu.
En azından Rusya gelene kadar dayanın

En azından Rusya gelene kadar dayanın

​ABD'den YPG/PKK'ya inşa ettiği devasa tünel itirafı.
Akçakale ne düşünüyor?

Akçakale ne düşünüyor?

'Beş oğlumu vereyim bir asker vermeyelim!' Yeni Şafak sınırın sıfır noktasında...
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

100 bin<br>şikayet var!

100 bin
şikayet var!

Kargoda vatandaşı çıldırtan süreç.
YPG'liler<br>bize kaçın dedi

YPG'liler
bize kaçın dedi

Fransız gazeteci serbest bırakan DEAŞ'lılarla görüştü.
Patrondan işçilerine<br>büyük oyun

Patrondan işçilerine
büyük oyun

"Son bir aydır konuşuluyordu, sırra kadem bastı."
Mahkeme yıkımı durdurdu

Mahkeme yıkımı durdurdu

​Bodrum'daki yıkımlarla ilgili şaşırtan bir gelişme yaşandı.
İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

İncirlik ve Kürecik masaya gelebilir

​Türkiye, ABD yaptırımlarına karşı hangi adımları atabilir?
Mal değişiminde<br>bir değişim yok

Mal değişiminde
bir değişim yok

Soylu'dan ABD'nin ikinci yaptırım kararına manidar FETÖ'lü cevap.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.