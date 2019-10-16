2021 Dünya Kitap Başkenti Tiflis oldu

Dünya Kitap Başkenti, okuma ve kitaplara adanmış bir program. UNESCO tarafından 1996 yılında Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü'nün ilan edilmesinin ardından, Dünya Kitap Başkenti kavramı ortaya çıkmış ve ilk olarak Madrid 2001 yılında bu ünvanı aldı.

UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, Uluslararası Yayıncılar Birliği (IPA), Uluslararası Kütüphane Dernekleri Federasyonu (IFLA) ve UNESCO temsilcilerinden oluşan Danışma Kurulunun tavsiyesiyle Tiflis'in UNESCO 2021 Dünya Kitap Başkenti olduğunu ilan ettiği belirtildi.

Tiflis'teki etkinliklerin Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü olan 23 Nisan 2021'de başlayacağı ve yıl boyunca devam edeceği bilgisi paylaşılan açıklamada, Tiflis'in bu unvanı alan 21'inci kent olduğu kaydedildi.

2001 yılından bu yana yapılan değerlendirmelerle Dünya Kitap Başkenti belirleniyor. Daha önce UNESCO Dünya Kitap Başkenti unvanını alan şehirler şunlar:

Madrid (2001)

İskenderiye (2002)

Yeni Delhi (2003)

Anvers (2004)

Montreal (2005)

Turin (2006)

Bogota (2007)

Amsterdam (2008)

Beyrut (2009)

Ljubljana (2010)

Buenos Aires (2011)

Erivan (2012)

Bangkok (2013)

Port Harcourt (2014)

Incheon (2015)

Wroclaw (2016)

Conakry (2017)

Atina (2018)

Sharjah (2019)

Kuala Lumpur (2020)