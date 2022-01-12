2021 'dünyada en sıcak beşinci yıl' oldu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2021 yılı, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1970 yılından bu yana dünyada ölçülen "en sıcak beşinci yıl" olarak kayıtlara geçti.

2021 en sıcak beşinci yıl oldu

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin, ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre, dünyada "2016" en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılı ise ölçümlenen en sıcak beşinci yıl olarak kaydedildi.

ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre en sıcak yıllar şöyle oluştu:

1- 2016 2- 2020

3- 2019 4- 2017

5- 2021 6- 2018

7- 2015 8- 2010

9- 2013 10- 2005

"Global ortalama sıcaklıklar artıyor"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Deniz Demirhan, 2020 yılının dünyanın en sıcak yılları arasında yer aldığını hatırlattı. 2021 yılında sıcaklık ortalamasının 0,1 derece üzerine çıkıldığını vurgulayarak, "2021 yılı Avrupa bazında yedinci en sıcak, global beşinci en sıcak yıl oldu. Sıcaklık sürekli artmaya devam ediyor ve 2000'li yıllardan günümüze kadar olan süreçte biz sürekli olarak en sıcak yıl, en sıcak işte ikinci yıl, üçüncü yıl diye bahsediyoruz. Sürekli olarak sıcaklık rekorları kırıyoruz ve büyük ihtimalle 2022 yılı da böyle olacaktır. Global ortalama sıcaklıklar artıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarına doğru yönlendirmezsek atmosferi hala daha karbon içeren gazlarla bir emisyon yapmaya devam edersek ısınma da devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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Türkiye'de 2021 yılının 8 ayında sıcaklık rekorları kırıldı

"2021 yılında sürekli olarak sıcaklıklar artarak devam etti. Sıcaklıkların artmasıyla beraber afetlerde de artışlar yaşamışız. Örneğin yaz aylarında çok ciddi oranda sel felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Özellikle Akdeniz Bölgesi'nde ve tropikal iklimin neredeyse başladığını söyleyebileceğimiz kuşakta Akdeniz Bölgesi, Güney Ege taraflarında biz ciddi sel felaketleriyle karşı karşıya kalmışız. Şimdi bir yandan kuraklık var. Bir yandan sel felaketleri yaşıyoruz, işte bunların ikisinin sıkça görüleceği bir sene olabilir 2022." şeklinde konuştu.