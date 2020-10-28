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2021 Ramazan ne zaman: Oruç ne zaman başlayacak?

2021 Ramazan ne zaman? 2021 Oruç ne zaman başlayacak, ilk sahur ve iftar hangi gün? sorularının yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. Peki Müslümanlar için büyük öneme sahip rahmet ve bereket ayı 2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Haberimizde 2021 yılı dini günler takvimini bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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2021 Ramazan ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı şimdiden araştırılmaya başladı. 2021 yılında oruç ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor? Haberimizde dini günler takvimini bulabilirsiniz.

Üç aylar ne zaman başlayacak?

Üç aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. 2021 yılı dini takvime göre üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak.

Hz. Peygamber bir hadis-i şeriflerinde "Allah’ım recep ve şaban aylarını hakkımızda bereketli kıl ve bizi ramazana ulaştır." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/129.) duasını yapar.

2021 Ramazan ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 13 Nisan 2021 Salı günü başlayacak. 12 Mayıs Çarşamba (arefe) günü tutulacak oruçla sona erecek.

Ramazan ayı içinde olan ve 'Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü idrak edilecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs 2021 Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi

2021 Kurban Bayramı ne zaman?

Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. günü: 20 Temmuz 2021 Salı

Kurban Bayramı 2. günü: 21 Temmuz 2021 Çarşamba

Kurban Bayramı 3. günü: 22 Temmuz 2021 Perşembe

Kurban Bayramı 4. günü: 23 Temmuz 2021 Cuma

2021 yılı dini günler

Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe

Mirac Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi: 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili: 17 Ekim 2021 Cumartesi

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