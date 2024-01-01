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Hayat

2023’e veda 2024’e merhaba

6 Şubat depremleri ve Filistin’de devam eden katliamlar nedeniyle bir hayli zor ve acı geçen 2023’e veda ettik. Dünyada 2024 yılına giren ilk yer ada ülkesi Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Türkiye saatiyle 13.00’te yeni yıla giren adayı Yeni Zelanda ve Avustralya izledi.

04:00 - 1/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:40 - 1/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Sydney^'de kutlamalar.
Sydney^'de kutlamalar.

2024’e ilk merhaba diyen Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Kiritimati, Türkiye saatiyle 13.00’te 2024’e merhaba dedi. Kiritbati’yi bir saat sonra Yeni Zelanda izledi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü karşıladı.Bu ülkeyle birlikte Samoa ve Tonga da yeni yıla girdi. Avustralya ise Türkiye saatiyle 16’da yeni yıla giriş yaptı. Bu yıl Avustralya’nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanıldı. Güney Pasifik’teki Amerikan Samoası ise 2024’e en son giren ülke oldu.


#2024
#Kiribati
#Yeni Zelanda
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