2023’e veda 2024’e merhaba

2024’e ilk merhaba diyen Kiribati’ye bağlı Kiritimati Adası oldu. Kiritimati, Türkiye saatiyle 13.00’te 2024’e merhaba dedi. Kiritbati’yi bir saat sonra Yeni Zelanda izledi. Güney yarım kürede bulunan ve yaz mevsimini yaşayan Yeni Zelanda, Auckland kentinde toplanan binlerce kişi, Sky Tower’da gerçekleştirilen havai fişek gösterileri ile 2024’ü karşıladı.Bu ülkeyle birlikte Samoa ve Tonga da yeni yıla girdi. Avustralya ise Türkiye saatiyle 16’da yeni yıla giriş yaptı. Bu yıl Avustralya’nın Sydney limanındaki kutlamalarda 8 tona yakın havai fişek kullanıldı. Güney Pasifik’teki Amerikan Samoası ise 2024’e en son giren ülke oldu.