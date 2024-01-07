2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı: Türkiye'nin 2024'te hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.
Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erbaş, görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.
Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.