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2024 hac protokolü Cidde'de imzalandı: Türkiye'nin 2024'te hac kontenjanı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile 2024 yılı hac protokolünü Cidde'de imzaladı. Türkiye'nin 2024'te hac kontenjanı 83 bin 430 olarak belirlendi.

18:19 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 18:49 - 7/01/2024 Pazar
AA
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş beraberindeki heyet ile 2024 hac organizasyonuna ilişkin temaslarda bulunmak üzere Cidde'ye gitti.

Burada Bakan Rabia ile bir araya gelen Erbaş, yaptıkları görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetler ile 2023 hac dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erbaş, görüşmede, Türkiye nüfusuna göre kotanın güncellenmesi ve kontenjanın artırılması talebinde bulundu.

Bakan Rabia, Türkiye'nin, 2024 hac dönemi hazırlıklarına erken başlamasından ve bunu başarıyla sürdürmesinden duydukları memnuniyeti ifade ederek Suudi Arabistan'ın gelecek yıllarda hacı ve umreci sayısının artırılması konusunda gayretlerinin olduğunu ve çalışmalara başladıklarını belirtti.

Erbaş ve Rabia, değerlendirme ve görüşmelerin ardından 2024 yılı hac protokolünü imzaladı.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, protokolün hayırlı olmasını dileyerek 2024'te hac kontenjanının 83 bin 430 olarak belirlendiğini kaydetti.


#Diyanet İşleri Başkanı
#Hac protokolü
#Ali Erbaş
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