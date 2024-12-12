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2024 Nobel Ödülleri verildi

2024 Nobel Ödülleri verildi

04:0012/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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2024 Nobel Barış Ödülü ise Japon kuruluş Nihon Hidankyo’ya Norveç’in başkenti Oslo’da verildi.
2024 Nobel Barış Ödülü ise Japon kuruluş Nihon Hidankyo’ya Norveç’in başkenti Oslo’da verildi.

2024 Nobel Ödülleri'nin sahipleri, İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen törenle kazananlara verildi. Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı. Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, “Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti” dedi. Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, Nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para verildi. 2024 Nobel Barış Ödülü ise Japon kuruluş Nihon Hidankyo’ya Norveç’in başkenti Oslo’da verildi.


#Nobel Ödülleri
#2024
#İsveç

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