Hayat 21 bin umreci dönüyor
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21 bin umreci dönüyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ali Erbaş
Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse karşı alınan tedbirleri anlattı. Diyanet İşleri Başkanlığınca il ve ilçe müftülüklerine genelge gönderildiğini bildiren Erbaş, bu genelgeyle, camiler ve Kur’an kursları başta olmak üzere hizmet yürütülen binaların dezenfekte edilmesi, havalandırılması ve temizliğe özen gösterilmesinin istendiğini belirtti.

TOKALAŞMAYA ARA VERİN

Cuma namazı başta olmak üzere camilerde geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin evde kılınabileceği konusunda cemaatin bilgilendirileceğini ifade eden Erbaş, camilerde tokalaşmaya, kucaklaşmaya ara verilmesinin, kullanılan tespihlerin kaldırılmasının talep edildiğini aktardı.

HİJYENE DİKKAT EDİN

Erbaş yaşlılara, grip, nezle gibi hastalık belirtilerini taşıyanlara, kronik rahatsızlığı bulunanlara evlerinde kalmalarının önerildiğini dile getirdi. Hastalık riski taşıdığından şüphelenildiğinden kişilerin din görevlilerince hastanelere yönlendirilmesinin de istendiğine işaret eden Erbaş, genelgede, cenaze ve defin işlemlerinde sağlık, hijyen kurallarına uyulmasının da yer aldığını söyledi.

KOORDİNASYONLAR SÜRÜYOR

Umre ibadeti nedeniyle Suudi Arabistan’da bulunanlara broşürler dağıtıldığını ve bilgilendirildiğini anlatan Erbaş, Mekke ve Medine’deki otellerde temizlik yaptırıldığını söyledi. Erbaş, 27 Şubat’ta Suudi Arabistan’ın, umre ziyareti için ülkeye girişleri geçici durdurduğunu hatırlattı. Umre ibadeti için bu ülkede bulunan vatandaşların Türkiye’ye dönüşleri için gerekli koordinasyonların sürdüğünü dile getiren Erbaş, şöyle devam etti:

15 MART’A KADAR TAMAMLANACAK

“Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen TÜRSAB’a dahil şirketlerde dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup 15 Mart itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır.”

HEPİMİZİN VAZİFESİ

  • Erbaş, salgına ilişkin alınacak önlemleri içeren hutbe de irat etti. Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cuma namazını kıldıran Erbaş, irat ettiği hutbede yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin uyarılarda bulundu. Hastalıkların dünya imtihanlarından biri olduğunu belirten Erbaş, “Mümine düşen ise tedbir almaktır. Mümin her haliyle mutedil ve dengelidir. Meseleyi hafife almadan, abartıp paniğe kapılmadan, soğukkanlılıkla, aklımızı ve bilgimizi kullanarak bu salgınla mücadele etmek hepimizin vazifesidir” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli 'cuma namazı' açıklaması
OYNAT 00:55
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli 'cuma namazı' açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınacak önlemleri de içeren hutbe irat etti. Din İşleri Yüksek Kurulunun cuma namazına ilişkin açıklamasını hatırlatan Erbaş, risk ortadan kalkana kadar hasta olanların, enfeksiyon kapanların, yaşlıların evlerinde cuma namazı yerine öğle namazı kılabileceğini bildirdi.
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