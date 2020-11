Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temasıyla düzenlenen 21. Ulusal Çocuk Forumu başladı.

İl Çocuk Hakları komiteleri temsilcilerinin de katıldığı, 3 gün sürecek forum, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle online ortamda yapılıyor.

Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sebiha Başaran, programda yaptığı konuşmada, forumu salgın nedeniyle online ortamda düzenlemekten üzgün olduklarını söyledi.

Forumu geçmiş yıllardaki gibi 81 ilden katılımcılarla, destek veren paydaşlarla coşkuyla ve bir arada gerçekleştirmeyi istediklerini dile getiren Başaran, online da olsa günün coşkusunu ellerinden geldiğince yaşatmak için gayret göstereceklerini belirtti.

Forumun sonuç bildirgesi cuma günü açıklanacak.n

'Geleceğin dünyasında ışık verecek'

Başaran, forumun, geleceğin dünyasına vereceği ışıkla hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Toplumun sağlam temeller üzerinde sürekliliğinin sağlanması, onu oluşturan çocukların sağlığı, gelişimi, eğitimi ve korunmasıyla doğrudan ilgilidir. Bugün her çocuğun iyi ve sağlıklı olduğu bir geleceği yeniden hayal ediyoruz. Çocuk haklarına duyulan saygı, bir toplumun temel gelişmişlik değerlerinden biridir. Ayrıca bir toplumun çocuklara yaklaşımı, o toplumun geleceğe bakış açısını ve gelecekten beklentisini de yansıtmaktadır. Ulusumuzun en değerli varlıkları olan çocuklarımızın hak ettikleri sosyal ve ekonomik ortamlarda yetişmeleri ve yaşamlarını sürdürmeleri, hak ettikleri eğitime ulaşabilmeleri konusunda çalışmalarımızı yürütürken, çocuklarımızın yürüttüğü çalışmalar, sunduğu öneriler bizlere rehberlik etmektedir."

Kadın ve Çocuktan Sorumlu Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak da Kamu Denetçiliği Kurumunun çocuklardan direkt başvuru alabilen tek kurum olduğuna işaret etti.

Kurumlarına gelen her bir başvuruya Dünya Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde belirtilen haklar çerçevesinde yaklaştıklarını anlatan Tunçak, çocuğun katılım hakkının önemine binaen her başvuru için onlara dönüş yaptıklarını söyledi. Tunçak, daha sonra gereken her yerle iletişime geçerek sorunun çözümüne yönelik çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Tunçak, "İnsan hakları kurumu olarak, hak arama kültürünün yerleşmesi yönünde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Çocuk hakları bağlamında çocuklarımızın hak arama kültürünü nasıl kazanması gerektiği, haklarının bilincinde olması konularında çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'Türkiye özel bir ülke'

UNICEF Temsilcisi Jairus Ligoo ise Türkiye'nin çocuklara verdiği önemden dolayı özel bir ülke olduğunu ve üç özel günün çocuklara ayrıldığını belirtti.

Salgın döneminde çocuklar ile gençlerin güçlü ve dayanıklı olduklarını bir kez daha ortaya koyduğunu anlatan Ligoo, "Çocuklar ve gençler aslında geçmişin normaline dönmek istemediklerini dile getiriyor. Çünkü şu durumun sonuna kadar farkındalar, 'eski normal' dediğimiz düzen aslında bu çocukların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilen, onlara iyi gelen bir düzen değildi. Daha eşitlikçi, daha adil, daha sürdürülebilir gelecek yaratma konusunda benzersiz yetenekleri mevcut" dedi.

