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Hayat

217 kez Kovid aşısı oldu

Almanya’da 62 yaşındaki bir adamın, doktorların aksi yöndeki tavsiyelerine karşın 217 kez Kovid aşısı olduğu belirtildi.

04:00 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:48 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Lancet Enfeksiyon Hastalıkları dergisinde yayımlanan vakaya göre, aşılar 29 aylık bir dönemde özel kliniklerden satın alınarak yapıldı. Erlangen-Nurember Üniversitesi araştırmacıları, söz konusu erkekte her hangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Üniversitenin Mikrobiyoloji Bölümü’nden Dr. Kilian Schober “Bu vakayı gazete haberlerinden öğrendik. Daha sonra kendisiyle temas kurduk ve Erlangen’de bazı testlerden geçirmek istediğimizi söyledik. Çok ilgi gösterdi” dedi.



#aktüel
#Kovid
#Aşı
#Sağlık
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