​22 Mart Dünya Su Günü.

Birleşmiş Milletler Dünya Su Kalkınma Raporuna göre 2 milyar 200 bin insanın güvenli suya erişimi bulunmuyor. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu’na göre, dünya çapında 450 milyon çocuk suya erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde hayatını sürdürüyor. Bu durum ise dünyadaki her 5 çocuktan 1’inin günlük ihtiyaçları için suya erişemediği anlamına geliyor.

Yeryüzü Doktorları, en temel hak olan temiz suyun ihtiyaç sahibi coğrafyalarda ulaşımının sağlanması için temiz suya erişim projeleri yürütüyor. Dernek, proje kapsamında bugüne kadar; Afganistan, Bangladeş, Benin, Çad, Kamerun, Kenya, Kongo, Nijer, Somali, Sri Lanka ve Tanzanya’da açtığı 586 su kuyusu ile 349 bin 302 kişiyi temiz suya ulaştırdı.

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Temiz suya erişimin sağlık hizmetlerine erişmek kadar kıymetli olduğunu ifade eden Yeryüzü Doktorları Proje Asistanı Muhammed Celalettin Saka, “Yeryüzünün ihtiyaç sahibi coğrafyalarında sağlık sorunlarının temel nedenlerinden biri temiz suya erişimde yaşanan sıkıntılardır.

Bizler de sağlık hizmetlerimizin yanında kirli su kullanımına bağlı oluşan hastalıklarının önüne geçmek için su kuyuları açıyor, insanların temiz suya kavuşması için çalışıyoruz. Afganistan temiz suya erişim projeleri yürüttüğümüz ülkelerden biri.

Çalışmalarımız sırasında Afganistan’ın Kunduz ilinin Kala-e-Zal ilçesine bağlı Aak-Tipa köyünde zor şartlarda hayatını sürdüren Ahmedullah ile karşılaştık. Köydeki diğer çocuklar gibi ailesine içme suyu bulmak ve taşımaktan sorumluydu bu sebeple de okula gidemiyor, eğitimi aksıyordu.

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Ahmedullah’ın yaşadığı bölgede yeraltı suyu seviyesi çok düşük olduğundan, yerel halk derin kuyular açamıyor ve bu durum onların temiz suya erişim imkanlarını önemli oranda kısıtlıyordu. Köy halkı dereden akan çamurlu suyu, içme suyu olarak kullanmak zorunda kalıyordu. Aynı zamanda kirli suyla yemek pişiriyor, çamaşır ve bulaşıklarını da yıkıyorlardı.

Tüm ihtiyaçları için kullandıkları bu kirli su, özellikle çocuklar ve yaşlılarda hastalıklara neden oluyordu. Bizler de bu duruma kayıtsız kalmamak ve bölgedeki sağlık sorunlarına çözüm olmak adına temiz suya erişim projelerimiz kapsamında köyde su kuyusu açtık. Böylelikle köyde kirli su içmenin neden olduğu hastalıklar ciddi oranda azaldı. Daha sağlıklı bir yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla sunduğumuz hizmet ile Ahmedullah ve arkadaşları artık okula gidebiliyor, derslerine zamanında katılabiliyordu.” dedi.