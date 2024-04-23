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Hayat

23 Nisan coşkusu Rami’de

Minikler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Rami’de çeşitli etkinliklerle kutlayacak.

04:00 - 23/04/2024 Salı
Güncelleme: 06:19 - 23/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rami II. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün “Okuma Kültürü Mekânları” adlı eser tanıtımıyla başlayacak. Program kapsamında katılımcılar özel düzenlenmiş Rami Kütüphanesi turu ile kütüphanede düzenlenen çeşitli etkinlik ve atölyelere katılacak. Sabah 11.00’de başlayacak etkinlikler, 18.00’e kadar sürecek. Geleneksel Topaç Yapım Atölyesinden boyama, tasarım, bilim atölyesi ve tiyatrolara kadar çok sayıda program, minikleri bekliyor.


#kültür sanat
#23 Nisan
#Rami
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