23 Nisan coşkusu Rami’de

Rami II. Geleneksel 23 Nisan Çocuk Şenliği, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünün “Okuma Kültürü Mekânları” adlı eser tanıtımıyla başlayacak. Program kapsamında katılımcılar özel düzenlenmiş Rami Kütüphanesi turu ile kütüphanede düzenlenen çeşitli etkinlik ve atölyelere katılacak. Sabah 11.00’de başlayacak etkinlikler, 18.00’e kadar sürecek. Geleneksel Topaç Yapım Atölyesinden boyama, tasarım, bilim atölyesi ve tiyatrolara kadar çok sayıda program, minikleri bekliyor.