Hayat 23 Nisan coşkusu Şehir Ekranı TVde 4 ülkeden canlı bağlantılar yapılacak
TELEVİZYON

23 Nisan coşkusu Şehir Ekranı TV’de: 4 ülkeden canlı bağlantılar yapılacak

Esenler Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı Şehir Ekranı TV’de hazırladığı birbirinden özel programlarla kutluyor. 4 ülkeden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar şiirler, şarkılar söyleyecek, müzikler eşliğinde dans gösterileri sergileyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuk şarkılarının da seslendirileceği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik edecekler.
Çocuk şarkılarının da seslendirileceği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik edecekler.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl 23 Nisan evlerde kutlanacak. Esenler Belediyesi TBMM'nin açılışının 100'üncü yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinlik düzenliyor.

23 Nisan’ı evinde kutlayacak çocuklar için Şehir Ekranı Tv’de online yayınlar hazırlarken, aynı zamanda sokak etkinlikleri ve yarışmalarla da çocukların neşesine neşe katacak.

Meydanlarda kutlama yapamadığımız bu günlerde Şehir Ekranı TV 23 Nisan coşkusunu evlere taşıyor. Farklı yaş gruplarına hitap eden programlarla tüm gün boyunca masallardan kukla gösterisine, bilgi yarışmasından tiyatro gösterilerine, müzik programından dünyanın farklı ülkelerindeki çocuklarla yapılacak canlı bağlantılara kadar birbirinden keyifli içerikler çocukları bekliyor.

Esenler’in her yıl 23 Nisan’da düzenlediği ve geleneksel hale gelen “Barış Ekmeği Festivali” de bu yıl Şehir Ekranı Tv üzerinden yapılacak. 4 ülkeden canlı bağlantılarla yayına katılan çocuklar şiirler, şarkılar söyleyecek, müzikler eşliğinde dans gösterileri sergileyecek. Festivalde diğer ülkelerden getirilen unlar ve sularla birlikte hazırlanan barış ekmeği de, bu yıl çocukların evlerinde hazırladıkları videolarla temsili olarak pişirilecek.

Yayın akışı

Korona virüs sebebiyle günlerdir dışarı çıkmayan çocuklar için sokak etkinlikleri düzenlenecek. Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) animasyon ekibi sokak sokak gezerek çocukları eğlendirecek. Çocuk şarkılarının da seslendirileceği animasyon gösterilerinde çocuklar balkonlara çıkarak eğlenceye eşlik edecekler.

Kutlamalar kapsamında bir de resim yarışması düzenlenecek. 23 Nisan’a kadar Esenler sokaklarında sürecek etkinliklerde aynı zamanda sokaklardaki çocuklara resim defteri ve boya kalemi hediye edilecek. Dağıtılan resim setiyle birlikte çocuklardan “23 Nisan'da Ben ve Ailem” konulu bir resim çizmeleri istenecek. Yarışmaya katılan çocukların çizdikleri resimler 23 Nisan sonrasında toplanacak ve içlerinden değerlendirme sonucu ilk beşe giren çocuklara ödüller verilecek.

Ünlü şef Danilo'nun acı günü
HAYAT
Ünlü şef Danilo'nun acı günü

Günde bir saat uzağa bakmanın faydaları: Yorgunluk azalıyor göz kuruluğu oluşmuyor
HAYAT
Günde bir saat uzağa bakmanın faydaları: Yorgunluk azalıyor göz kuruluğu oluşmuyor

İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın!
HAYAT
İftar sofrasında yüksek sesle konuşmayın!

Misafir sofraları yetimlerin evine taşınacak: Kurum iftarları ihtiyaç sahiplerine gidecek
HAYAT
Misafir sofraları yetimlerin evine taşınacak: Kurum iftarları ihtiyaç sahiplerine gidecek

Sahurda tok tutan besinler
HAYAT
Sahurda tok tutan besinler

Ağız içi aftlara dikkat: Bağışıklık sisteminin zayıfladığının habercisi
HAYAT
Ağız içi aftlara dikkat: Bağışıklık sisteminin zayıfladığının habercisi
Abone Ol Google News
Evi uygun olmayanyurtlarda kalacak

Evi uygun olmayan
yurtlarda kalacak

KYK yurtları salgına karşı kritik bir rol daha üstleniyor.
Kiracıya üç seçenek!

Kiracıya üç seçenek!

​Yargıtay'ın emsal kararları ile talep edilebilir.
Köprüdearaç kuyruğu

Köprüde
araç kuyruğu

​Yasağın ilk gününde izin belgeleri tek tek incelendi.
Tek çatı<br>altında birleşiyorlar

Tek çatı
altında birleşiyorlar

​Kamu sigorta şirketleri için beklenen adım atıldı.
Çok fazla<br> kullanılmamalı

Çok fazla
kullanılmamalı

​Uzmanlardan dezenfeksiyon için kritik uyarı.
Bu kez kaçmadı

Bu kez kaçmadı

​Ekip aracını görüp kaçan minik Bayram'a sürpriz.

İlk biz başlattık

İlk biz başlattık

"İnsanların çile çekmesine neden olmadık.”

Zor kurtardılar

Zor kurtardılar

​Çay taştı, tarla ve ahırlar sular altında kaldı.

Virüs uzun süre bizimle olacak

Virüs uzun süre bizimle olacak

DSÖ Direktörü'den istifa etmeyeceğim mesajı.
İki yıl <br>sürse bile hazırız

İki yıl
sürse bile hazırız

T​ürkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçiler Yeni Şafak'a konuştu.
ABD'de<br>korkutan iddia

ABD'de
korkutan iddia

Koronavirüs kesinlikle sonbahar aylarında tekrar geri gelecek.
Haydi balkona!

Haydi balkona!

​23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun!
​Sessizlik başladı

​Sessizlik başladı

Sokağa çıkma yasağı sonrasında şehirler boş kaldı.
Açlık<br>salgını kapımızda

Açlık
salgını kapımızda

​BM'den küresel insani felaket uyarısı.
Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun
Hayat

Haydi balkona! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılı kutlu olsun

23 Nisan’ın 100. yılı kutlamalarında sosyal mesafeyi koruyacak olan Türkiye, bu akşam saat 21.00’de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla balkonlara çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyacak. Televizyon kanalları da yayınlarına ara verip bu coşkuya katılacak.
Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak
Gündem

Her ile özel normalleşme: İllerdeki vaka sayıları baz alınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanan AK Parti MYK’da koronavirüs tedbirleri de masaya yatırıldı. Buna göre normalleşme, iller bazında ve meslek gruplarına göre kademeli hayata geçirilecek. Normalleşmede illerdeki vaka sayılarının seyri dikkate alınacak. İlk olarak dokuma, tarım, sanayi ve turizm alanlarında üretim başlayacak.
ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek
Dünya

ABD'de korkutan iddia: Koronavirüs kesinlikle sonbaharda tekrar gelecek

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye çalışmak için gelen göçmenlerin 60 gün boyunca ABD sınırları içine alınmamasını ön gören kararnameyi imzaladığı açıkladı. Buna göre koronavirüs konusunda çalışan ve göçmen vizesi bulunan doktor, hemşire ya da sağlık çalışanları ile bu kişilerin eşleri ve 21 yaşından küçük bekar çocukları, kararname kapsamına alınmayacak.Kararname, 60 günün sonunda ABD Başkanı Trump'ın izniyle uzatılabilecek. Düzenlenen toplantıda çok sayıda doktor da koronavirüsün geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doktor Robert Redfield bu yıl şanslı oldukları çünkü virüs salgını başladığında grip sezonunun bitmiş olduğuna vurgu yaptı. Doktor Anthony Fauci ise "Kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur, bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.