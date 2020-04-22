Misafir sofraları yetimlerin evine taşınacak: Kurum iftarları ihtiyaç sahiplerine gidecek

Yetim Vakfı, “Gönüller Bir, Soframız Bir” kampanyasıyla bu yıl da yetmlerin sofrasını şenlendirmeyi amaçlıyor.

Bu yıl Ramazan ayında koronavirüs tedbirleri nedeniyle sosyal mesafe kuralına uymak için misafirlere iftar sofraları kurulamayacak. Her yıl Ramazan ayında pek çok şirket tarafından verilen kurum iftarları da verilemeyecek.

Yetim Vakfı, “Gönüller Bir, Soframız Bir” kampanyasıyla bu yıl misafir sofralarını yetimlerin evine taşıma çağrısı yaptı. Kampanya ile binlerce aileye en az üçer günlük iftar sofrası kurabilecekleri ve marketten gönüllerine göre alışveriş yapabilecekleri kodların ulaştırılması hedefleniyor.

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Şirket iftarları yetimlere

“Gönüller Bir, Soframız Bir” kampanyasıyla binlerce evde iftar sofrası kurmayı hedeflediklerini söyleyen Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, her yıl çalışanları için toplu iftar programları yapan şirketlere bu yıl iftarlarını ihtiyaç sahiplerinin ve yetimlerin evlerine taşıma çağrısı yaptı. Gülsatar “Hayırseverlerin desteğiyle onbinlerce aileye 100’er TL’lik iftariyelik alışveriş kodları ulaştırmak istiyoruz. Özellikle kurum iftarlarını düzenlemeyecek olan şirketlerin iftar sofralarını yetimlerin evlerinde kurmalarını istiyoruz” dedi.

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Alışveriş kartı için kod gönderilecek

Yetim Vakfı tarafından başlatılan Ramazan kampanyası kapsamında, sosyal inceleme ile ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen ailelerin cep telefonlarına alışveriş kodu gönderilecek. Ailelerin marketlerden iftarlık ihtiyaçlarını gönüllerince karşılamaları sağlanacak. Yetim Vakfı sosyal hizmet uzmanlarının daha önce incelemelerini yaptığı ihtiyaç sahibi yetim aileleri ile yeni yardım başvurusunda bulunan ailelere yönelik yürütülen kampanya kapsamında, binlerce yetim ailesinin evinde iftar sofrası kurulmuş olacak. “Gönüller Bir, Soframız Bir” kampanyasına destek vermek isteyenler internet siteleri üzerimden bağışlarını iletebilecek. Yetim Vakfı kurulduğu günden bugüne, eğitim ve psikososyal yardım çalışmalarıyla yetim ailelerinin maddi ve manevi destekçisi olmaya devam ediyor.

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