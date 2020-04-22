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Ağız içi aftlara dikkat: Bağışıklık sisteminin zayıfladığının habercisi

Dünyayı etkisine alan koronavirüsü vücudumuzdan uzak tutmanın öncelikli yolu; sosyal mesafeyi korumaktan ama bir o kadar da bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktan geçiyor. Zira bağışıklık sistemindeki yetersizlik, bizi başta mikrobik hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.
Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4 işareti anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Evrenkaya “Özellikle Covid-19’a karşı topyekün mücadele ettiğimiz ve Ramazan ayını da Covid’in gölgesinde geçireceğimiz bugünlerde bağışıklık sistemini güçlü tutmak kilit öneme sahip. Bu süreçte uzmanların önerilerini uygulayarak bizi canla başla savunan bağışıklık sistemimizi güçlü tutabilirsiniz. Bunun için; sağlıklı ve dengeli beslenmek, yeterli ve kaliteli uyumak, stresi yönetmeyi öğrenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, ideal kilomuzda olmak ve besin hijyeni ile kişisel hijyene dikkat etmek çok önemli rol oynuyor. Ancak bunlara dikkat etsek bile, kimi zaman bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor ve bu durumda da vücudumuz enfeksiyonlara, hastalıklara karşı güçsüz düşüyor. Vücudumuzda bazı sinyallere dikkat ederek bağışıklık sistemimizin zayıflamaya başladığını anlamak mümkün” diyor.

Sık tekrarlayan soğuk algınlığı

Yetişkinlerde her yıl bir-iki kez soğuk algınlığı olması gayet normal. Ancak sık tekrarlayan soğuk algınlığı veya diğer virüs enfeksiyonlarına yakalanmak, bir yıl içinde dörtten fazla kulak enfeksiyonu veya iki kez pnömoni (zatürre) veya üçten fazla bakteriyel sinüzit geçirmek.

Yılda ikiden fazla antibiyotik kullanım dönemi olması vücudun maruz kaldığı mikroplarla mücadele etmek için donanımlı olmayabileceğinin sinyalleri olabilir.

Sık sık baş gösteren aftlar

Yanık, kesik gibi sorunlardan sonra cildimiz hasarı kontrol eder. Vücut, cildin yenilenmesine yardımcı olmak için yaraya besin açısından zengin kan göndererek yarayı onarmaya başlar. Bu iyileşme süreci sağlıklı bağışıklık hücrelerine bağlıdır. Ancak bağışıklık sisteminde bir yetersizlik varsa, cilt iyileşmesi yavaşlar. Cilt enfeksiyonlarının çok sık görülmesi (apseler, uçuklar) bağışıklık sisteminin yetersizliğinin bir işareti olabilir.

Karında şişkinlik hissi

Bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70'i sindirim sistemimizde yerleşiktir. Ayrıca, orada yaşayan yararlı bakteri ve mikroorganizmalar (flora) bağırsağı enfeksiyondan korur ve bağışıklık sistemini destekler. Flora yetersizliği virüsler, kronik inflamasyon ve otoimmün bozukluk riskini artırabilir. Bağışıklık ve bağırsak florası arasındaki bağlantıya ilişkin giderek daha çok şey öğreniyoruz. Şişkinlik, gaz veya kabızlık genellikle bağırsağımızda bir şeyin doğru olmadığının bir işareti olabilir.

Sürekli yorgun hissetmek

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya “Yeterince uyumaya rağmen hala yorgunluktan muzdaripseniz, bağışıklık sisteminizle ilgili bir sorun olabilir. Vücudumuz bağışıklık sistemini desteklemek için enerji tasarrufu yapar ve böylece mikroplarla savaşabilir. Yorgun hissetmenizin onlarca nedeni olabilir. Özellikle eklem ağrıları, mide bulantısı ve iştah azalması gibi belirsiz semptomlar bazı durumlarda bağışıklık sisteminin bir sorunu olduğunu düşündürebilir.

Özellikle otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemi dış etkenlerle savaşmayı bir kenara bırakıp, kendi dokularını düşmanmış gibi kabul eder” diyor.

Ramazan’da hangi yiyecekler tok tutar?
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Yumurta
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Kefir
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Süt
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Peynir
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Ceviz
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Tam buğday ekmeği
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Çörek otu
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Meyve
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Sebze
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Tarçın
Ramazan’da hangi yiyecekler tok tutar?
Ramazan ayında nefsimizi terbiye ederken vücut sağlığını da ihmal etmemeliyiz.Hele ki koronavirüs sürecinde evde olduğumuz şu günlerde oruç tutarken tok tutacak yiyecekleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Peki nedir bu tok tutan yiyecekler? İşte Ramazan'da tok tutan yiyecekler:
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