25 bin kamu binasında sıfır atık

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Burada konuşan Emine Erdoğan, tüm yurtta sıfır atık seferberliği başlatıldığını bildirdi.

“KULLAN-AT” İLKEL BİR ANLAYIŞ

Emine Erdoğan, “Kullan-at”, “giy-at” diye büyük bir başarı gibi sunulan yaşam tarzlarının aslında ne kadar ilkel olduğunun acilen fark edilmesi gerektiğine dikkati çekti. Tekstilin, dünyayı en çok kirleten endüstrilerde ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “Tekstil üretimi dünyada son 15 yılda iki katına ulaşmış durumda. Bir kot pantolonun üretilmesi sonucunda 128 kilometrelik araba yolculuğunda oluşan gaz salınımı ortaya çıkıyor. Bir adet pamuklu gömleğin üretimi için 2 bin 700 litre su kullanılıyor. Su tasarrufu yalnızca banyoda ya da bulaşık yıkarken suyu ziyan etmemek değildir”

VAKIFLARIMIZ GÜZEL PROJELERLE GELİYOR

Konuşmasında sektör temsilcilerine de seslenmek istediğini dile getiren Emine

Erdoğan, şunları aktardı: “2019 yılı itibarıyla 25 bin kamu kurumu binasında sıfır atığa geçme hedefimizi iki ay önceden yakaladık. Vakıflarımız, ardı ardına çok güzel projelerle, sürece katkı veriyor” dedi. Emine Erdoğan, haziran ayında, Sıfır Atık Mavi’yi yürürlüğe koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

163 BİN METREKÜP DENİZ ÇÖPÜ TOPLANDI

“Tüm yurtta deniz temizliği seferberliği başladı. 163 bin metreküp deniz çöpü toplandı ve bertarafa gönderildi. TURMEPA öncülüğünde yapılan bu seferberlikle Türkiye’nin önde gelen 760 kuruluşu ‘Sıfır Atık Mavi Sözü’ vererek, denizlerimizin kirliliğini önlemek için çalışacağını taahhüt etti. Çevre ve Şehircilik ile Milli Eğitim Bakanlıklarımız çocuklarımıza çevre duyarlılığı eğitimlerini sürdürüyor. 2020 yılı itibarıyla bütün belediyelerimizde Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçişi tamamlamayı hedefliyoruz”

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Yılın çevrecileri ödüllerini aldı

Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödül Töreni

Sıfır Atık Zirvesi kapsamında çevreci proje, kişi, kurum ve kuruluşlara ödülleri de Emine Erdoğan tarafından verildi. “Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü”nün sahibi Sincan Belediyesi, Alanya Belediyesi, Pendik Belediyesi, Bucak Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi oldu. Belediyelerin her biri geri dönüşüm projelerinin yanı sıra kamuyu bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla bu ödüle layık görüldü. “Sıfır Atık Özel Sektör Ödülü” kategorisinin kazananı Arçelik oldu. TURMEPA, Sıfır Atık Mavi Projesi’ndeki etkin rolüyle “Sıfır Atık Sivil Toplum Ödülü”ne layık görüldü. “Sıfır Atık İnovasyon Ödülü”, iki ayrı gruba verildi. İlk ödül sıfır atık sıfır enerji evi konseptli Reyard Evi projesiyle İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu Team Boshphorus’a verilirken, ikinci ödül, Yapay Zekalı Katı Atık Ayıklama Makinesi projesiyle Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin oldu. “Sıfır Atık Jüri Özel Ödülü” Derekent İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine sunuldu.