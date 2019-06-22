Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat 25 santimetrelik dev çekirge görüntülendi
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25 santimetrelik dev çekirge

25 santimetrelik dev çekirge görüntülendi

Etçil olduğu bilinen ve büyüklüğü 25 santimetreyi bulan dev çekirge Van ve Diyarbakır’dan sonra bu kez Gaziantep’te görüntülendi.

Haber Merkezi IHA
Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar bulunan bu çekirge türü avlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlıyor.
Bacaklarının üzerinde kuvvetli diken yapısında çıkıntılar bulunan bu çekirge türü avlarını boynundan veya arka bacaklarından yemeye başlıyor.

Bu yıl aşırı sıcakların ardından Van ve Diyarbakır’daki hububat tarlalarında görülen ve yaklaşık 25 santimetreyi bulan dev çekirge bu defa Gaziantep’te görüldü.

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Yığınlı Mahallesindeki araziye kiraz toplamaya gelen bahçe sahibi Ethem Aslan ve ailesi, dev çekirgeyi fark etti.

Yaptıkları araştırmada çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böcekleri yiyerek beslendiğini öğrenen aile, zararı olmaması nedeniyle çekirgeyi sadece cep telefonu ile görüntülemekle yetindi. Recep Aslan, "Bahçemize kiraz toplamaya gelmiştik. Daha önce hiç görmediğiz tür de bir çekirge dikkatimizi çekti. Sadece fotoğraf ve video çekerek, hayvanı bıraktık" diye konuştu.

Etçil türlerdir

Öte yandan daha önce bu yıl Van ve Diyarbakır’da da görülen çekirgenin yörede nadir rastlanan bir tür olduğu ve "çağabogan ve Saga" olarak bilindiği öğrenildi. Uzmanlar geceleri avlanan bu çekirgenin etçil olduğunu ve tarıma zararlı böceklerle beslendiğini ifade etti.

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