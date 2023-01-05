25 yıl sonra Mezarcı sahnede

Usta Oyuncu Erdem Topuz’un başrolünde oynadığı ve yönettiği ‘Mezarcı’ tiyatro oyunu sahne alıyor. Dionysos Tiyatro yapımıyla sanatseverlerle buluşacak tek perdelik oyun, 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınmıştı. Sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında yaşamayı ve varoluşu sorgulayan bir mezarcının ölüme ve yaşamaya aynı zamandan ve aynı yerden bakma hikayesi, Karşı Gerçekçi bir tarzla sunuluyor. 13 Ocak’ta Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava’da sahnelenecek oyun, 14 Ocak Narlıdere AKM, 16 Ocak ise Torbalı BKM’de sahne alacak.