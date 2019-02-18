Hayat 250 yıl sonra Almanyada görüldü ve vuruldu
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250 yıl sonra Almanya'da görüldü ve vuruldu

Almanya Lebus’taki Oder Nehri yakınlarında 250 yıl sonra yabani bir bizon vatandaşlar tarafından görüldü. Koruma altına alınması gereken bizon, oldukça büyük görüntüsü ile insanları korkuttuğundan dolayı vurulmasına karar verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yabani bizon
Yabani bizon

13 Eylül 2018’de Almanya Lebus’taki Oder Nehri yakınlarında yabani bir bizon tespit edildi. Uzmanlara göre son 250 yılda ülkede ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıldı.

Yetkililer nesli tükenmekte olan bu hayvanı vurmaya karar verdi. Çünkü oldukça büyük ve insanları zarar verebilirmiş.

Belirtildiğine göre bizonun şehir nüfusunun güvenliği için bir tehdit olduğuna inanılıyordu. New York Times gazetesi, yetkililerin öncelikle hayvanı sakinleştirmek için bir veteriner aradılar ama veteriner bulunamayınca yerel avcılardan yararlanma yoluna başvurdular.

  • Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ise bizonun vurulmasına tepki gösterdi. Derneğin yayımladığı açıklamada, “250 yılı aşkın bir sürenin ardından Almanya’da yeniden vahşi bir bizona rastlanıyor ve yetkililerin bütün düşünebildiği, onu öldürmek oluyor” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada komşu ülke Polonya’da da görülen vahşi bizonların, insanlara tehdit oluşturmadan yaşayabileceği de vurgulandı.

Avrupa bizonu, kıtadaki en büyük otçul canlı. Önceden Avrupa’nın pek çok yerinde yaşayan cins, 19. yüzyıl sonlarına doğru yalnızca Polonya ve Belarus’taki Bialowieza Ormanı’nda ve Batı Kafkas Dağları’nda görülmeye başlandı.

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