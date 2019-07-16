251 hafız Türkiye'yi oluşturdu

İzmit'te 15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü nedeniyle binlerce kişi Milli İrade Meydanı'nda buluştu. Düzenlenen etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Programın başlangıcında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı'nda yaptığı konuşma, meydana kurulan platformdaki ekranlardan canlı olarak izlendi. Daha sonra, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden 251 şehide ithafen 251 imam hatip öğrencisi, beyaz cübbeleriyle Milli İrade Meydanı'nda kurulan platforma çıkarak 'Şehitler Vatanı' yazısı ve ay yıldızlı Türkiye haritası şeklini oluşturdu. Hafızlar daha sonra şehitler için Kuran-ı Kerim okudu.

251 imam hatip öğrencisi.

Hafızlar şehitler için Kuran-ı Kerim okudu

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "15 Temmuz tarihi, aziz milletimizin kahraman tarihinde belirli olan diğer önemli tarihler gibi, Çanakkale Zaferi gibi, 30 Ağustos gibi, 29 Ekim gibi, İstanbul'un Fethi gibi bir çok tarihle birlikte anılması gereken ve hafızalardan asla çıkarılmaması gereken bir tarihtir. 3 yıl önce bugün, milletimizin başına daha evvel defalarca oynanmış oyunlardan bir yenisi daha oynandı. Gerek küresel emperyalizmin ülkemiz üzerine emelleri olan hain devletleri, gerekse içerideki işbirlikçileri bir oyun kurdular. Sinsice, yıllarca devletimizin içine sızdılar. Bu milletin evlatlarını kandırıp, takiyye yaptılar, ikiyüzlü davrandılar. Bu milletin, bu devletin çeşitli kademelerini ele geçirmek için sinsi planlarını devreye soktular. 3 yıl önce bugün hain bir kalkışma ile sinsi, kanlı, hain bu darbe girişimi ile milletimize kast ettiler. Milletimizin meclisini bombaladılar. Milletimizin bu memleketi, bu milleti koruması için, düşmanlara karşı yurdu savunması için onlara verdiği silahları bu millete doğrulttular" dedi.

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Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ise, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün tüm dünyaya gösterildiği tarihi bir gün, bütün dünyaya ders veren bir destandır. Cumhurbaşkanımız, göreve geldiğinde Türkiye'nin önüne belirli hedefler koydu. 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde yer almak da bunlardan biri. Gelişmekte olan ve bu hedeflere hızla ilerleyen Türkiye Cumhuriyeti'ni engellemeye çalışan dış mihraklar, terörle elde edemediklerini 15 Temmuz 2016'daki hain bir darbe teşebbüsü ile gerçekleştirmeye çalıştılar. Bu teşebbüs, vatandaşlarımızın, Cumhubaşkanımızın çağrısı sonrasında alana inmesiyle, vatandaşlarımız ile vatansever askerlerimiz ve polislerimizin çabası sayesinde önlenmiştir. Rengini şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında, sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya and içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde kardeşlik ruhuyla, büyük bir inançla, tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına, büyük bir inançla, yüreğiyle, kendini feda ederek hain girişimin amacına ulaşmasını önlemiştir" diye konuştu.

Etkinliğin devamında Uğur Işılak, konser verdi. Gece, vatandaşların meydanda sabah saatlerine kadar demokrasi nöbeti tutmasıyla devam etti.