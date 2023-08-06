28 günde 100 bin seyahatsever

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın seyahat edecek olan gençlere bakanlığa ait yurtlarda ücretsiz konaklama imkanı sunan projesi, 10 Temmuz’da kapılarını tekrar açtı. Aradan geçen 28 günün ardından 100 bini aşkın genç, proje kapsamında GSB’nin yurtlarında konakladı.
ÜCRETSİZ MÜZE KART
27 Ağustos tarihine kadar devam edecek projede gençler gittikleri bir şehirde en fazla beş gün kalabiliyor. Seyahatsever gençler ayrıca gittikleri şehirde müze ve ören yerlerini rahatça gezebilmeleri için kendilerine verilen ücretsiz müze karttan da faydalanıyor. GSB’nin gençlere yaz döneminde de ikinci yuva olması amacıyla geliştirilen projede, 20-23 yaşı arasındaki seyahatseverler en çok tercih eden yaş grubu oldu. Bugüne kadar en çok tercih edilen şehirler Antalya, Ankara ve İzmir oldu.
BİR GÜN ÖNCEDEN REZERVASYON GEREKLİ
Deprem bölgesi hariç diğer bütün illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu olarak hizmet veren KYK yurtlarına rezervasyon yaptırmak isteyenlerin GSB’nin sitesinde yayınladığı yurtları seçerek en az bir gün önce www.seyahatsever.gsb.gov.tr adresinden ya da bakanlığın 4440472 Alo GSB hattından en az 1 gün önce başvurarak kalacakları günleri belirterek rezervasyon yaptırıyorlar.