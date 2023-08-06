28 günde 100 bin seyahatsever

27 Ağustos tarihine kadar devam edecek projede gençler gittikleri bir şehirde en fazla beş gün kalabiliyor. Seyahatsever gençler ayrıca gittikleri şehirde müze ve ören yerlerini rahatça gezebilmeleri için kendilerine verilen ücretsiz müze karttan da faydalanıyor. GSB’nin gençlere yaz döneminde de ikinci yuva olması amacıyla geliştirilen projede, 20-23 yaşı arasındaki seyahatseverler en çok tercih eden yaş grubu oldu. Bugüne kadar en çok tercih edilen şehirler Antalya, Ankara ve İzmir oldu.