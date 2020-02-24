28 Şubat'a sanatsal bir bakış: Böyle Daha Güzelsin

Bir dönemin panoramik hikayesi olan 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisinin basın gösterimi, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire binasında yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından düzenlenen 28 Şubat temalı "Böyle Daha Güzelsin" sergisinin açılışına, KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, serginin küratörü Yasemin Darbaz ve sergide eserleri yer alan sanatçılar katıldı.

"Bir arada yaşamanın yolu birbirimize 'böyle güzelsin' diyebilmek"

Serginin küratörü Yasemin Darbaz da KADEM ile 1,5 yıl önce bir sergi projesi için bir araya geldiklerinde, serginin kendisinden ziyade bunun anlatım dili üzerinde düşünmeye başladıklarını belirtti.

Derin izler bırakan olayları, bir şeye benzeterek hatırlamanın bu serginin çıkış noktası olduğunu dile getiren Darbaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz burada hepimizin iyi bildiği dönemin olaylarına, görüntülerine, siyasi gündemine mümkün olduğunca mesafeli durmak istedik. Ama üzerinde en az durulan yerden, hislerden ve deneyimlerden yola çıkmak istedik. Herkesin birbiri namına konuşmakta, üstelik de kendinden çok emin konuşmakta oldukça mahir olduğu bir konuda neler olup bittiğini değil sonunda ortada ne kaldığını göstermek istedik. Bunun için de burada hazır bulunan 16 genç sanatçıyla bir araya geldik. Hepsi kendi deneyimleri üzerine düşündü ve 28 Şubat ile aralarındaki ilişkiyi bir esere dönüştürdü. Gördük ki sonunda hemen hemen tüm işler, iki bakışlı bir söylem içeriyor. Bu ilginç çünkü bu iki bakış sanatçıların, izleyicinin duygusunu da en az kendi duygusu kadar önemsediğini ve anlamaya çalıştığını gösteriyor. Ama aynı zamanda anlattığı kadar da anlaşılmak isteyen, eseri izleyici ile kendisi arasında bir köprüye, bir ortak arkadaşa dönüştüren işler."

Serginin küratörü Yasemin Darbaz Karaca

Sergiye adını veren "Böyle daha güzelsin"in, dönemin kadınlarının yakından tanıdığı, hususiyetle ikna odalarından çıkma bir söz olduğuna dikkati çeken Darbaz, "Var olmak istediği ortamda ancak kendi olmadığı haliyle, ona ait olmayan bir görünümle kabul göreceğine dair bir uyarının nezaket dolu ifadesi. Fakat biliyoruz ki bir arada yaşamanın yolu birbirimize 'böyle güzelsin' diyebilmek. Bu iki cümle arasındaki fark yalnızca bir kelime değil, bir anlayış. Hepimizin böyle güzel olduğu günleri anlamlı bir katkı yapmak için oluşturduğumuz bu sergi, dilerim birbirimizi daha yakından tanımak için bir vesile olur." diye konuştu.

"Hem unuttum hepsini hem de bir bir aklımda"

28 Şubat'ı bambaşka bir dil ile işleyen her sanatçı kendi hikayesini en güzel şekilde eserlerine işledi. En çarpıcı eserlerden biri de sergi salonu girişinin hemen yanında bulunan duvarda ziyaretçileri karşılayan o motto; "Hem unuttum hepsini hem de bir bir aklımda" Hilal Büşra Cebeci tarafından hazırlanan eser sanatçının kişisel hikayesi üzerinden hayat buldu.

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Doktor olmanın hayali "Cerrahi tezyin" ile can buldu

Esra Özyaşar Tosun tarafından hazırlanan ve "Cerrahi Tezyin" adı verilen eser en dikkati çeken çalışmalar arasında ziyaretçilerini bekliyor. Ortaokul yıllarında doktor olmak istenen ancak hayali 28 Şubat yasaklarına takılan Tosun, bir cerrah ile benzer incelikte işlemelerini bu alete geçirerek kendini ve benzer hikayelerine can verdi.

16 sanatçının eseri sergileniyor

Sergiye Bünyamin Atan "Kara Kutu", Melek Zeynep Bulut "Rene Pavillion/Scar", Hilal Büşra Cebeci "Dreamcatcher is Feeling Blue", "Gel Bi de Burdan Bak", Elif Eda "Aramızdaki Şey", Aslıhan Ergün ve Fatih Ergün "Kapı Duvar", "Görünmezlik Kutusu", Mehtap Özer Isovic "Marilyn", Büşra Kayıkçı "Madde 42", Muzaffer Malkoç "Paralel Eylemler", "Dar Açı", Çağla Kaplan ve Nur Özdamar "Gölge Oyunu", Merve Güçlü ve Afra Bedriye Öztürk "Dress Code", "Diploma", Güzin Furat Tever "Ölü Piksel", Esra Özyaşar Tosun "Cerrahi Tezyin", Sümeyye Öztürk Ulu "İpek/Böceği ile Yusufçuk" adlı eserleriyle katıldı.

Eserler video art, tezhip, heykel, üç boyutlu portre, minimalist beste, dekolaj, duvar üzerine karışık teknik ve ahşap metal karışık tekniklerden oluşuyor.

Serginin resmi açılışı 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.